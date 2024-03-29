O IBM AI Ethics Board está no centro do compromisso que a IBM tem com a confiança. A missão:

Proporcionar governança e tomada de decisões enquanto a IBM desenvolve, implementa e utiliza a IA e outras tecnologias

Manter a coerência com os valores da empresa

Promover uma IA confiável para nossos clientes, parceiros e para o mundo

O Conselho patrocina fluxos de trabalho que promovem thought leadership, defesa de políticas, educação e treinamento sobre ética em IA para estimular a inovação responsável, o avanço e a melhoria da IA e das tecnologias emergentes. Avalia também casos de uso que levantam possíveis problemas éticos.

O Conselho é um mecanismo crítico por meio do qual a IBM responsabiliza nossa empresa e todos os profissionais da IBM por nossos valores e compromissos com o desenvolvimento ético e a implementação da tecnologia.