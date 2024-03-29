A IBM está ajudando a promover a IA responsável com uma abordagem multidisciplinar e multidimensional
Quando se trata de IA, as empresas enfrentam um cenário regulatório global cada vez mais complexo e que está em constante mudança. A abordagem da IBM em relação à ética da IA equilibra inovação e responsabilidade, ajudando você a adotar uma IA confiável em escala.
Priorizar a confiança, a transparência, as habilidades e a agilidade pode ajudar as organizações a liderar a transformação da IA.
Entender as oportunidades, os riscos e as mitigações específicos dos agentes de IA é um primeiro passo crítico para escalá-los de forma responsável.
A IBM Office of Privacy and Responsible Technology está escalando a IA responsável e liberando valor comercial por meio da governança de IA integrada.
O que a governança de IA ajuda as organizações a evitar é tão importante quanto o que ela as ajuda a alcançar. Descubra os altos custos potenciais da não implementação de um programa de governança de IA.
Nos últimos cinco anos de evolução da IA, o Conselho de Ética em IA da IBM ajudou a empresa a inovar de forma responsável, orientando o desenvolvimento e a implementação de diretrizes éticas em relação à IA.
Os membros do Conselho de Ética em IA da IBM refletem sobre suas experiências ao ajudarem a garantir que a IA seja usada de forma responsável e para benefício de toda a sociedade.
As normas de procedência de dados da Data & Trust Alliance estão ajudando a IBM a acelerar os processos internos de diligência de dados.
A IBM acredita que a IA deve melhorar nosso desempenho no trabalho e que os benefícios da era da IA devem chegar à maioria das pessoas, não apenas à elite.
Os dados e os insights dos clientes da IBM são dos próprios clientes. Acreditamos que as políticas governamentais sobre os dados devem ser justas e equitativas e priorizar a abertura.
As empresas devem ser claras sobre quem treina seus sistemas de IA, quais dados foram usados no treinamento e, o mais importante, o que entrou nas recomendações de seus algoritmos.
Ao criar uma experiência tranquila, um bom projeto não pode sacrificar a transparência.
Calibrada adequadamente, a IA pode ajudar os humanos a fazer escolhas de forma mais justa.
Como os sistemas são empregados na tomada de decisões cruciais, a IA deve ser segura e robusta.
A transparência reforça a confiança, e a melhor forma de promover a transparência é por meio da divulgação.
Os sistemas de IA devem priorizar e proteger a privacidade e os direitos dos dados dos consumidores.
O IBM AI Ethics Board está no centro do compromisso que a IBM tem com a confiança. A missão:
O Conselho patrocina fluxos de trabalho que promovem thought leadership, defesa de políticas, educação e treinamento sobre ética em IA para estimular a inovação responsável, o avanço e a melhoria da IA e das tecnologias emergentes. Avalia também casos de uso que levantam possíveis problemas éticos.
O Conselho é um mecanismo crítico por meio do qual a IBM responsabiliza nossa empresa e todos os profissionais da IBM por nossos valores e compromissos com o desenvolvimento ético e a implementação da tecnologia.
Acelere fluxos de trabalho de dados e IA responsáveis, transparentes e explicáveis.
No Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab, líderes do setor se reuniram para discutir as oportunidades e os desafios da IA responsável em finanças.
Cocriados pela IBM, os novos padrões de procedência de dados da Data & Trust Alliance oferecem uma taxonomia de metadados inédita para apoiar a transparência em relação à procedência de dados.
Especialistas da IBM e da University of Notre Dame destacam recomendações para ter o melhor ROI sobre os investimentos em ética de IA.
Com a contribuição da IBM, o novo relatório da Partnership on AI explora as proteções para os modelos de base abertos.
De coautoria da IBM, o novo roteiro de políticas da Data & Trust Alliance fornece recomendações para equilibrar a inovação da IA com a segurança da IA.
No The Futurist Summit, a diretora de privacidade e confiança da IBM, Christina Montgomery, e a CEO da Partnership for IA, Rebecca Finley, discutem a relação crítica entre a inovação aberta e a segurança da IA.
Com o apoio do Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab, o Pulitzer Center lança a AI Spotlight Series, uma iniciativa global de treinamento.
A IBM e a Meta lançam a AI Alliance em colaboração com mais de 50 membros fundadores e colaboradores em todo o mundo.
