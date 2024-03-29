Ética em IA

A IBM está ajudando a promover a IA responsável com uma abordagem multidisciplinar e multidimensional

Aprenda sobre a ética dos agentes de IA
Avalie a maturidade da sua IA responsável

Obtenha insights personalizados para ajudar sua organização a escalar a IA de forma responsável.

Primeiros passos
Agora é o momento para uma IA responsável

Quando se trata de IA, as empresas enfrentam um cenário regulatório global cada vez mais complexo e que está em constante mudança. A abordagem da IBM em relação à ética da IA equilibra inovação e responsabilidade, ajudando você a adotar uma IA confiável em escala.

Últimas atualizações

Transformando a gestão de mudanças com IA responsável

Priorizar a confiança, a transparência, as habilidades e a agilidade pode ajudar as organizações a liderar a transformação da IA.

Escalar agentes de IA de forma responsável em toda a empresa

Entender as oportunidades, os riscos e as mitigações específicos dos agentes de IA é um primeiro passo crítico para escalá-los de forma responsável.
Acelerando a inovação por meio de governança de IA centralizada

A IBM Office of Privacy and Responsible Technology está escalando a IA responsável e liberando valor comercial por meio da governança de IA integrada.
Quais são os custos de não implementar a governança de IA?

O que a governança de IA ajuda as organizações a evitar é tão importante quanto o que ela as ajuda a alcançar. Descubra os altos custos potenciais da não implementação de um programa de governança de IA.
Cinco formas como a IA responsável mudou nos últimos cinco anos

Nos últimos cinco anos de evolução da IA, o Conselho de Ética em IA da IBM ajudou a empresa a inovar de forma responsável, orientando o desenvolvimento e a implementação de diretrizes éticas em relação à IA.
Comemoração do 5º aniversário do Conselho de Ética em IA da IBM

Os membros do Conselho de Ética em IA da IBM refletem sobre suas experiências ao ajudarem a garantir que a IA seja usada de forma responsável e para benefício de toda a sociedade.
Maior eficiência operacional por meio da transparência de dados

As normas de procedência de dados da Data & Trust Alliance estão ajudando a IBM a acelerar os processos internos de diligência de dados.
Três considerações importantes para uma governança de IA eficaz

A governança de IA ganhou muito mais importância agora do que nunca. Mas como começar a implementá-la? Descubra no novo guia do IBM Institute for Business Value.
Nossos princípios e pilares Os Princípios para Confiança e Transparência são os valores orientadores que diferenciam a abordagem da IBM à ética da IA. Leia os Princípios da Confiança e Transparência O propósito da IA é ampliar a inteligência humana

A IBM acredita que a IA deve melhorar nosso desempenho no trabalho e que os benefícios da era da IA devem chegar à maioria das pessoas, não apenas à elite.

 Dados e insights pertencem ao criador

Os dados e os insights dos clientes da IBM são dos próprios clientes. Acreditamos que as políticas governamentais sobre os dados devem ser justas e equitativas e priorizar a abertura.

 A tecnologia deve ser transparente e compreensível

As empresas devem ser claras sobre quem treina seus sistemas de IA, quais dados foram usados no treinamento e, o mais importante, o que entrou nas recomendações de seus algoritmos.
Os Princípios são apoiados pelos Pilares da Confiança, nossas propriedades fundamentais para a ética da IA.
Explicabilidade

Ao criar uma experiência tranquila, um bom projeto não pode sacrificar a transparência.
Justiça

Calibrada adequadamente, a IA pode ajudar os humanos a fazer escolhas de forma mais justa.
Robustez

Como os sistemas são empregados na tomada de decisões cruciais, a IA deve ser segura e robusta.
Transparência

A transparência reforça a confiança, e a melhor forma de promover a transparência é por meio da divulgação.
Privacidade

Os sistemas de IA devem priorizar e proteger a privacidade e os direitos dos dados dos consumidores.
Modelos de base: oportunidades, riscos e mitigações Leia o artigo
Como aplicar os princípios

O IBM AI Ethics Board está no centro do compromisso que a IBM tem com a confiança. A missão:

  • Proporcionar governança e tomada de decisões enquanto a IBM desenvolve, implementa e utiliza a IA e outras tecnologias
  • Manter a coerência com os valores da empresa
  • Promover uma IA confiável para nossos clientes, parceiros e para o mundo

O Conselho patrocina fluxos de trabalho que promovem thought leadership, defesa de políticas, educação e treinamento sobre ética em IA para estimular a inovação responsável, o avanço e a melhoria da IA e das tecnologias emergentes. Avalia também casos de uso que levantam possíveis problemas éticos.

O Conselho é um mecanismo crítico por meio do qual a IBM responsabiliza nossa empresa e todos os profissionais da IBM por nossos valores e compromissos com o desenvolvimento ético e a implementação da tecnologia.
watsonx.governance

Acelere fluxos de trabalho de dados e IA responsáveis, transparentes e explicáveis.

Obtenha o ebook sobre governança de IA

Parcerias e colaborações

O futuro da IA responsável na área de finanças

No Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab, líderes do setor se reuniram para discutir as oportunidades e os desafios da IA responsável em finanças.
Promover maior transparência em todo o ecossistema de dados

Cocriados pela IBM, os novos padrões de procedência de dados da Data & Trust Alliance oferecem uma taxonomia de metadados inédita para apoiar a transparência em relação à procedência de dados.
Geração proativa de valor com ética de IA

Especialistas da IBM e da University of Notre Dame destacam recomendações para ter o melhor ROI sobre os investimentos em ética de IA.
Partnership on IA compartilha estratégias de mitigação de risco para a cadeia de valor do modelo de base aberto

Com a contribuição da IBM, o novo relatório da Partnership on AI explora as proteções para os modelos de base abertos.
A Data & Trust Alliance oferece um novo roteiro de políticas para governança de IA

De coautoria da IBM, o novo roteiro de políticas da Data & Trust Alliance fornece recomendações para equilibrar a inovação da IA com a segurança da IA.

Promover a segurança da IA por meio da inovação aberta

No The Futurist Summit, a diretora de privacidade e confiança da IBM, Christina Montgomery, e a CEO da Partnership for IA, Rebecca Finley, discutem a relação crítica entre a inovação aberta e a segurança da IA.
Pulitzer Center lança programa para treinar 1.000 jornalistas em geração de relatórios de IA

Com o apoio do Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab, o Pulitzer Center lança a AI Spotlight Series, uma iniciativa global de treinamento.
IBM e Meta lançam a AI Alliance

A IBM e a Meta lançam a AI Alliance em colaboração com mais de 50 membros fundadores e colaboradores em todo o mundo.
AI Governance Alliance lança série de documentos informativos

Em colaboração com a IBM, o Fórum Econômico Mundial oferece três documentos informativos para ajudar a orientar a transformação responsável com a IA.

Próximas etapas

Descubra como a IBM pode ajudar você a acelerar sua jornada de IA responsável.

 Explore nossos serviços de governança de IA Descubra o watsonx.governance