Escritório de privacidade e tecnologia responsável da IBM

À medida que a inovação em IA acelera, as organizações precisam de governança eficaz de IA para criar e gerenciar modelos de aprendizado de máquina (ML) com responsabilidade. O IBM Office of Privacy and Responsible Technology (OPRT) sabe que esse desafio não é apenas uma questão técnica — é um imperativo de negócios.

Durante anos, a abordagem adotada pela IBM em relação à IA responsável foi guiada por seus Princípios de Confiança e Transparência fundamentais, que foram operacionalizados em toda a empresa pelo IBM AI Ethics Board. Em 2022, o OPRT lançou o Privacy and AI Management System (PIMS) para ajudar a IBM a gerenciar modelos de ML com confiabilidade, facilitar a conformidade com os regulamentos de privacidade e IA e promover transparência e responsabilidade.

No entanto, esses componentes críticos trabalhavam em paralelo (não em integração) com o PIMS. Para dar o próximo passo na jornada de governança da IA organizacional e do ciclo de vida da IA, o OPRT precisava integrar e centralizar seus mecanismos. Como os riscos continuam aumentando, a pergunta permanece: as organizações podem priorizar a inovação e a responsabilidade em igual medida?