A maioria das organizações em jornadas de transformação da IA reconhece a necessidade de confiança e transparência no uso da IA. A IBM está ajudando muitas dessas organizações com soluções de tecnologia e melhores práticas. Como líder global de equipes de arquitetura de soluções no IBM Technology Expert Labs, vejo que o IBM AI Ethics Board desempenha duas funções importantes à medida que nossas equipes interagem com os clientes. A função principal é que o Board forneça supervisão para garantir que as soluções de IA que implementamos para os clientes sigam os princípios e políticas da IBM. Uma função secundária é que o IBM AI Ethics Board se torne um modelo e referência para organizações que buscam orientação sobre como configurar sua própria governança de IA. — John Thomas, membro do IBM AI Ethics Board e Vice President & Distinguished Engineer, Worldwide Solution Architecture, IBM Technology Expert Labs