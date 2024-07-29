Mixture of Experts

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Sobre o Mixture of Experts

Bem-vindo ao podcast Mixture of Experts, seu detalhamento semanal das notícias do setor de IA. O apresentador Tim Hwang se senta com um painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros especialistas de alto nível, que ajudam a separar as notícias sobre IA do ruído sobre IA.

De pesquisas revolucionárias a aplicações práticas, cada episódio oferece uma combinação equilibrada de análises e opiniões de especialistas sobre para onde o setor está caminhando. Explore como a IA está remodelando a empresa, impulsionando a eficiência e liberando novas oportunidades de crescimento. Seja você um profissional experiente que busca se manter à frente da curva ou um entusiasta curioso sobre o futuro da tecnologia, o Mixture of Experts oferece insights e conhecimento prático.

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Modernização do mainframe explicada: COBOL e IA

A IA como construtor versus ferramenta, modernização do mainframe com COBOL, barreiras globais à adoção da IA e proteção de agentes de IA por meio de operações de agentes.

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Hub de IA de USD 200 bilhões da Índia & Claude constrói o compilador C

O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude constrói um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades de segurança de agentes de IA e o problema do ROI da empresa.
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O uso do Copilot revela padrões de adoção de IA

O relatório de uso do Copilot da Microsoft revela tendências surpreendentes de adoção de IA, além das sugestões de Ralph Wiggum, do India AI Summit e da campanha publicitária da IA no Super Bowl.
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Anthropic vs OpenAI: Claude Opus 4.6 e GPT-5.3-Codex

O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.

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Lançamento do Codex e caos do OpenClaw/Moltbook: esta semana em agentes de IA

O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
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OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): agentes de código aberto se tornam populares

O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
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A nova corrida da IA: inovação empresarial em 2026

A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!

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Análise de Claude Cowork e escolhas da Apple: Gemini

O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
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Destaques de IA da CES 2026: NVIDIA Rubin e gadgets surpreendentes

Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
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Retrospectiva do ano em IA: tendências que moldam 2026

Nossos especialistas avaliam os avanços em IA de 2025 e preveem as tendências para 2026. Discussão sobre a escassez de hardware de IA, vitórias no código aberto, superagentes e evolução multimodal.

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3 de janeiro | Episódio 36 OpenAI o3, DeepSeek-V3 e a aposta de Brundage/Marcus sobre a IA Assista ao episódio 36 10 de janeiro | Episódio 37 CES 2025, NVIDIA DIGITS, falhas do Apple Intelligence e reflexões de Sam Altman Assista ao episódio 37 17 de janeiro | Episódio 38 Boatos de avaliação da Anthropic, Microsoft CoreAI, atualizações do NotebookLM e agentes de IA no setor financeiro Assista ao episódio 38. 24 de janeiro | Episódio 39 DeepSeek-R1, IPO da Mistral, controvérsia da FrontierMath e relatório do Code Assistant da IDC Assista ao episódio 39 31 de janeiro | Episódio 40 DeepSeek: fatos versus euforia, destilação de modelos e a concorrência do código aberto Assista ao episódio 40 7 de fevereiro | Episódio 41 Pesquisa profunda do OpenAI, o3-mini, IA Action Summit e Classificadores constitucional da Anthropic Assista ao episódio 41 14 de fevereiro | Episódio 42 Paris AI Summit, três observações de Altman e índice econômico da Anthropic Assista ao episódio 42 21 de fevereiro | Episódio 43 Pesquisa profunda, chip de inferência OpenAI, pequenos VLMs e publicação de vaga de emprego de Agente de IA Assista ao episódio 43 27 de fevereiro | Episódio 44 Claude 3.7 Sonnet, agentes BeeAI, Granite 3.2 e desalinhamento emergente Assista ao episódio 44 7 de março | Episódio 45 Salto Quantum, protocolo de contexto de modelo, IPO da CoreWeave e um companheiro de voz com IA Assista ao episódio 45 14 de março | Episódio 46 Claude 3.7 Sonnet, agentes BeeAI, Granite 3.2 e desalinhamento emergente Assista ao episódio 46 21 de março | Episódio 47 NVIDIA GTC, modelos de raciocínio Baidu e geração de imagens de IA Gemini Assista ao episódio 47 28 de março | Episódio 48 DeepSeek-V3-0324, Gemini Canvas e a geração de imagens do GPT-4o Assista ao episódio 48
3 de maio | Episódio 1 Problemas com a inteligência artificial do Rabbit, chatbot GPT-2 e OpenAI e o Financial Times Assista ao episódio 1 10 de maio | Episódio 2 O estado do código aberto, InspectorRAGet e o que está acontecendo com as Redes Kolmogorov-Arnold Assista ao episódio 2 17 de maio | Episódio 3 GPT-4o, visões gerais da IA e nosso futuro multimodal Assista ao episódio 3 24 de maio | Episódio 4 Scarlett Johansson, FMTI e Think 2024 Assista ao episódio 4 31 de maio | Episódio 5 Visões gerais de IA do Google, Golde Gate Claude, o "computador baleia" e as leis de escalonamento Assista ao episódio 5 7 de junho | Episódio 6 Segurança de IA, benchmarking de RAG e IA responsável na Conferência ACM FAccT Assista ao episódio 6 14 de junho | Episódio 7 Reações da Apple ao WWDC24 e interpretabilidade mecanicista Assista ao episódio 7 21 de junho | Episódio 8 Modelos Nemotron-4 340B da NVIDIA, Safe Superintelligence Inc. e agentes de IA Assista ao episódio 8 28 de junho | Episódio 9 Claude 3.5 Sonnet, BIRD-SQL e as últimas novidades em IA Assista ao episódio 9 3 de julho | Episódio 10 Hardware de IA: treinamento, inferência, dispositivos e otimização de modelos Assista ao episódio 10 12 de julho | Episódio 11 IA em Wimbledon, ChatGPT para programação e ajuste de escala com personas de IA Assista ao episódio 11 19 de julho | Episódio 12 Relatório da Goldman Sachs IA generativa, Claude 2.0 Engineer e ações judiciais da RIAA Assista ao episódio 12 26 de julho | Episódio 13 Llama 3.1 da Meta, Mistral Large 2 e grande interesse em modelos pequenos Assista ao episódio 13 2 de agosto | Episódio 14 SAM 2, friend.com e os projetos de IA gen serão abandonados? Assista ao episódio 14 9 de agosto | Episódio 15 OpenAI Produções Estruturadas, character.ai "aquisição", e é uma bolha de IA? Assista ao episódio 15 16 de agosto | Episódio 16 Custo de uma violação de dados 2024 e Project Strawberry da OpenAI Assista ao episódio 16 23 de agosto | Episódio 17 Agent Q, sem IA na arte e a AMD adquire a ZT Systems Assista ao episódio 17 30 de agosto | Episódio 18 Com a empolgação do curso, a Perplexity apresenta anúncios e IA no US Open. Assista ao episódio 18 6 de setembro | Episódio 19 Robô NEO 1X, chips OpenAI, o cientista de IA e o futuro da engenharia de prompts Assista ao episódio 19 13 de setembro | Episódio 20 Apple Intelligence, Reflection 70B, agentes de IA de código aberto e ideias de pesquisa de LLM Assista ao episódio 20 20 de setembro | Episódio 21 Prévia do OpenAI o1, Agentforce, IA no fantasy football e desaprendizado automático Assista ao episódio 21 27 de setembro | Episódio 22 Llama 3.2, IA Snake Oil e IA generativa para a sustentabilidade Assista ao episódio 22 4 de outubro | Episódio 23 NotebookLM, OpenAI DevDay e a IA impedirão ataques de phishing? Assista ao episódio 23 11 de outubro | Episódio 24 IA no Nobel, chegada do DGX B200 e a rodada de financiamento de US$ 40 milhões da Unstructured Assista ao episódio 24. 18 de outubro | Episódio 25 18 de outubro | Episódio 25: Machines of Loving Grace, Entropix, IA e eleições, e GSM8K Assista ao episódio 25 25 de outubro | Episódio 26 IBM Granite 3.0, modelo de IA Nemotron da NVIDIA e arrecadação de fundos da Perplexity Assista ao episódio 26 1 de novembro | Episódio 27 O futuro dos agentes, o consumo de energia da IA, o uso de computadores da Anthropic e a marca d'água da IA do Google Assista ao episódio 27 8 de novembro | Episódio 28 SearchGPT, do Naptime ao Big Sleep, e atualizações do GitHub Octoverse Assista ao episódio 28 15 de novembro | Episódio 29 Escalando IA, futuro liderado por agente e corrida para a AGI Assista ao episódio 29 22 de novembro | Episódio 30 “Near-infinite memory,” Microsoft Ignite, FrontierMath e AlphaFold3 Assista ao episódio 30 27 de novembro | Episódio 31 IA na educação: segurança, alfabetização e previsões Assista ao episódio 31 6 de dezembro | Episódio 32 Por dentro do AWS re:Invent 2024, LLM Flowbreaking e David Mayer Assista ao episódio 32 13 de dezembro | Episódio 33 12 Dias de OpenAI, NeurIPS, Prêmio ARC e Llama 3.3 70B Assista ao episódio 33 20 de dezembro | Episódio 34 IBM Granite 3.1, NVIDIA Jetson, roubo de modelos de IA e término do pré-treinamento? Assista ao episódio 34 27 de dezembro | Episódio 35 Retrospectiva 2024: avanços em modelos de IA, agentes, hardware e produtos Assista ao episódio 35

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