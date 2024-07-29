Bem-vindo ao podcast Mixture of Experts, seu detalhamento semanal das notícias do setor de IA. O apresentador Tim Hwang se senta com um painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros especialistas de alto nível, que ajudam a separar as notícias sobre IA do ruído sobre IA.

De pesquisas revolucionárias a aplicações práticas, cada episódio oferece uma combinação equilibrada de análises e opiniões de especialistas sobre para onde o setor está caminhando. Explore como a IA está remodelando a empresa, impulsionando a eficiência e liberando novas oportunidades de crescimento. Seja você um profissional experiente que busca se manter à frente da curva ou um entusiasta curioso sobre o futuro da tecnologia, o Mixture of Experts oferece insights e conhecimento prático.

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