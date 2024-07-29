Ouça a análise de especialistas sobre as últimas notícias, tendências e inovações em IA e seu impacto nos negócios
Bem-vindo ao podcast Mixture of Experts, seu detalhamento semanal das notícias do setor de IA. O apresentador Tim Hwang se senta com um painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros especialistas de alto nível, que ajudam a separar as notícias sobre IA do ruído sobre IA.
De pesquisas revolucionárias a aplicações práticas, cada episódio oferece uma combinação equilibrada de análises e opiniões de especialistas sobre para onde o setor está caminhando. Explore como a IA está remodelando a empresa, impulsionando a eficiência e liberando novas oportunidades de crescimento. Seja você um profissional experiente que busca se manter à frente da curva ou um entusiasta curioso sobre o futuro da tecnologia, o Mixture of Experts oferece insights e conhecimento prático.
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A IA como construtor versus ferramenta, modernização do mainframe com COBOL, barreiras globais à adoção da IA e proteção de agentes de IA por meio de operações de agentes.
Episódio 96: Explicação da modernização do mainframe: COBOL e IA
O Claude Opus 4.6 daAnthropic e o GPT-5.3-Codex da OpenAI caíram em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
Episódio bônus: Anthropic vs OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex
A IA como construtor versus ferramenta, modernização do mainframe com COBOL, barreiras globais à adoção da IA e proteção de agentes de IA por meio de operações de agentes.
O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude constrói um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades de segurança de agentes de IA e o problema do ROI da empresa.
O relatório de uso do Copilot da Microsoft revela tendências surpreendentes de adoção de IA, além das sugestões de Ralph Wiggum, do India AI Summit e da campanha publicitária da IA no Super Bowl.
O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
Mergulhe em nossa série de podcasts sobre IA, onde você encontrará episódios sobre Agente de IA, aprendizado de máquina, chatbot e muito mais. Com apenas um clique, explore nossos episódios mensais, projetados para ajudar você a encontrar informações detalhadas discussões sobre LLMs, SLMs, governança de IA e IA generativa!
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