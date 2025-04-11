Na governança de IA, você não pode governar o que não consegue ver. No entanto, a visibilidade por si só não é útil, a menos que você também entenda os riscos dentro de seus modelos e sistemas de inteligência artificial (IA).

Isso é especialmente verdadeiro para tecnologias emergentes, como a IA agêntica. Os agentes de IA podem melhorar a eficiência e aumentar a produtividade, mas entender o escopo completo de risco que eles introduzem é mais desafiador. “Os riscos para a IA generativa e o aprendizado de máquina podem ser significativos no início, especialmente para determinados casos de uso”, escrevem Manish Bhide, Heather Gentile e Jordan Byrd, da IBM. "Adicione agentes de IA, e os riscos são amplificados ainda mais."

Nosso white paper, “AI agents: Opportunities, risks and mitigations”, fornece uma investigação completa dos riscos da IA agêntica, explorando tanto a amplificação de riscos da IA conhecidos anteriormente quanto o surgimento de desafios novos e únicos.



Com base em nosso trabalho anterior de identificação de riscos e mitigações para modelos de base, este documento equipa os profissionais com o conhecimento básico necessário para entender, identificar e mitigar riscos. Este é um primeiro passo importante para dimensionar de forma responsável a IA agêntica.