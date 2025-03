O que é IA agêntica?

Os sistemas agênticos têm muitas vantagens em relação aos seus antecessores generativos, que são limitados pelas informações contidas nos conjuntos de dados nos quais os modelos são treinados.

Autonomia

O avanço mais importante dos sistemas agênticos é que eles permitem autonomia para executar tarefas sem supervisão humana constante. Os sistemas agênticos podem manter metas de longo prazo, gerenciar tarefas de resolução de problemas em várias etapas e acompanhar o progresso ao longo do tempo.

Proatividade

Os sistemas agênticos oferecem a flexibilidade dos LLMs, que podem gerar respostas ou ações com base em uma compreensão diferenciada e dependente do contexto, com as funcionalidades estruturadas, determinísticas e confiáveis da programação tradicional. Essa abordagem permite que os agentes "pensem" e "façam" de uma forma mais humana.

Os LLMs por si só não podem interagir diretamente com ferramentas ou bancos de dados externos ou configurar sistemas para monitorar e coletar dados em tempo real, mas os agentes podem. Os agentes podem pesquisar na web, chamar interfaces de programação de aplicativos (APIs) e consultar bancos de dados e, em seguida, usar essas informações para tomar decisões e agir.

Especialização

Os agentes podem se especializar em tarefas específicas. Alguns agentes são simples e executam uma única tarefa repetitiva de forma confiável. Outros podem usar a percepção e recorrer à memória para resolver problemas mais complexos. Uma arquitetura agêntica pode consistir em um modelo "condutor" alimentado por um LLM que supervisiona tarefas e decisões e supervisiona outros agentes mais simples. Essas arquiteturas são ideais para fluxos de trabalho sequenciais, mas são vulneráveis a gargalos. Outras arquiteturas são mais horizontais, com agentes trabalhando em harmonia, iguais, de forma descentralizada, mas essa arquitetura pode ser mais lenta do que uma hierarquia vertical. Diferentes aplicações de IA demandam diferentes arquiteturas.

Adaptabilidade

Os agentes podem aprender com suas experiências, receber feedback e ajustar seu comportamento. Com as proteções certas, os sistemas agênticos podem melhorar continuamente. Os sistemas multiagentes possuem a escalabilidade para, eventualmente, lidar com iniciativas de amplo escopo.

Intuição

Como os sistemas agênticos são desenvolvidos com LLMs, os usuários podem interagir com eles por meio de prompts em linguagem natural. Isso significa que interfaces de software inteiras – pense nas muitas guias, menus suspensos, gráficos, controles deslizantes, pop-ups e outros elementos de IU envolvidos na plataforma SaaS de sua escolha – podem ser substituídas por linguagem simples ou comandos de voz. Teoricamente, a experiência de qualquer usuário de software agora pode ser reduzida a "conversas" com um agente, que pode buscar as informações necessárias e agir com base nessas informações. Esse benefício de produtividade não pode ser subestimado quando se considera o tempo que leva para os funcionários aprenderem e dominarem novas interfaces e ferramentas.