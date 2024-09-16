O que é o ChatDev?

Os agentes do ChatDev usam dramatizações e prompts de iniciação como guias para concluir suas tarefas. O prompt de iniciação é um método de prompt automático de LLM conversacional que permite que os agentes solicitem uns aos outros para resolver tarefas por meio de dramatização.8

O ChatDev aplica a engenharia de prompts no início de cada fase da subtarefa. Embora o ChatChain se saia bem na definição do processo de resolução de tarefas, os agentes simplesmente trocam respostas sem qualquer prompt ou proteção adicional, o que não é eficaz para a comunicação orientada para a tarefa de várias rodadas. Para avançar na progressão das comunicações produtivas e evitar desafios como inversão de papéis, repetição de instruções e respostas falsas, o ChatDev emprega um mecanismo de prompt de iniciação.

O mecanismo de prompt de iniciação funciona hipnotizando os LLMs com o prompt do instrutor e do sistema assistente à medida que são instanciados. A hipnose do LLM pode ter uma conotação negativa (pode ser usada de forma maliciosa para manipular um modelo), mas, nesse caso, é uma forma de acionar efetivamente os agentes de dramatização. No prompt, tarefas e papéis são especificados para ajudar a garantir que o LLM esteja instruindo os agentes sobre como cumprir seu papel colaborativo e seguir as instruções.

Essas prompts iniciais para cada função orientam os agentes a fornecer respostas apropriadas sem inversão de funções. Os prompts para ambas as funções no sistema são quase idênticos, lidando com a visão geral e os objetivos da subtarefa atual, as funções especializadas, as ferramentas externas disponíveis, os protocolos de comunicação, as condições de término e as restrições ou requisitos para evitar comportamentos indesejáveis.9 Esse mecanismo funciona como uma proteção do LLM, melhorando a qualidade das respostas e reduzindo a necessidade de intervenção humana.