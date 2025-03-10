Agentes de IA tomam decisões inteligentes e interagem perfeitamente com sistemas digitais, exigindo intervenção humana mínima. Mas o que torna esses agentes verdadeiramente inteligentes? No coração deles, os agentes de IA dependem de um conjunto de componentes interconectados que lhes permitem perceber o ambiente, processar informações, decidir, colaborar, agir de forma significativa e aprender com a própria experiência.

Existem vários tipos de agentes de IA com diferentes recursos, e o comportamento dos agentes é governado pela arquitetura de agentes na forma como operam.

Por um lado, os agentes reativos são agentes de reflexo simples que respondem instantaneamente a estímulos, às vezes com atuadores que lhes permitem interagir com o ambiente. Agentes de reflexo baseados em modelos usam um modelo interno do ambiente para aprimorar sua tomada de decisão. Na outra extremidade do espectro, agentes cognitivos proativos são capazes de raciocínio avançado e planejamento de longo prazo. Alguns agentes se especializam em tarefas específicas, enquanto outros são projetados para liderar outros agentes, atuando como uma espécie de "condutor" em uma orquestração de IA.

Com essa ressalva, esses são os principais componentes dos agentes de inteligência artificial, cada um crucial para a criação de sistemas adaptáveis e inteligentes.