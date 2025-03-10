Os chatbots simples da década anterior usavam regras predefinidas para escolher entre um conjunto restrito de decisões. Agentes de IA mais avançados trabalham para avaliar diferentes caminhos de solução, avaliar o desempenho e refinar a abordagem ao longo do tempo. No núcleo de um agente está o módulo de raciocínio. Esse módulo determina como um agente reage ao seu ambiente, ponderando diferentes fatores, avaliando probabilidades e aplicando regras lógicas ou comportamentos aprendidos. Dependendo da complexidade da IA, o raciocínio pode ser baseado em regras, probabilístico, orientado por heurística ou impulsionado por modelos de deep learning. Dois paradigmas de raciocínio populares são o ReAct (Reasoning and Action) e ReWOO (Reasoning WithOut Observation).
Diferentes tipos de agentes abordam o raciocínio de formas distintas. Por exemplo, agentes baseados em objetivos tomam decisões considerando um objetivo definido e escolhendo ações que conduzam à sua realização. Esses agentes se concentram em atingir o resultado, sem necessariamente buscar a melhor solução possível. Já os agentes baseados em utilidade vão além, avaliando não apenas a tomada de decisão, mas também a qualidade do resultado com base em uma função de utilidade.
Os sistemas de IA simples baseados em regras seguem a lógica predefinida, como "se X acontecer, faça Y". Sistemas mais avançados usam inferência bayesiana, aprendizado por reforço ou redes neurais para se adaptar dinamicamente a novas situações. Esse módulo também pode implementar raciocínio em cadeia de pensamento e técnicas de resolução de problemas em várias etapas, que são essenciais para aplicações de IA, como análise financeira automatizada ou avaliação de contratos legais. A capacidade do agente de raciocinar e tomar decisões informadas de forma eficaz determina a inteligência geral e a confiabilidade de um agente ao lidar com tarefas complexas.