Quais são os componentes dos agentes de IA?

Autores

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Quais são os componentes dos agentes de IA?

Agentes de IA tomam decisões inteligentes e interagem perfeitamente com sistemas digitais, exigindo intervenção humana mínima. Mas o que torna esses agentes verdadeiramente inteligentes? No coração deles, os agentes de IA dependem de um conjunto de componentes interconectados que lhes permitem perceber o ambiente, processar informações, decidir, colaborar, agir de forma significativa e aprender com a própria experiência.

Existem vários tipos de agentes de IA com diferentes recursos, e o comportamento dos agentes é governado pela arquitetura de agentes na forma como operam.

Por um lado, os agentes reativos são agentes de reflexo simples que respondem instantaneamente a estímulos, às vezes com atuadores que lhes permitem interagir com o ambiente. Agentes de reflexo baseados em modelos usam um modelo interno do ambiente para aprimorar sua tomada de decisão. Na outra extremidade do espectro, agentes cognitivos proativos são capazes de raciocínio avançado e planejamento de longo prazo. Alguns agentes se especializam em tarefas específicas, enquanto outros são projetados para liderar outros agentes, atuando como uma espécie de "condutor" em uma orquestração de IA.

Com essa ressalva, esses são os principais componentes dos agentes de inteligência artificial, cada um crucial para a criação de sistemas adaptáveis e inteligentes.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Percepção e tratamento de inputs

A IA agêntica precisa ingerir e interpretar informações de várias fontes. As entradas podem assumir diferentes formas, como consultas de usuários, registros de sistema ou dados estruturados de APIs ou leituras de sensores. O agente precisa analisar e compreender essas informações, muitas vezes utilizando tecnologias de IA como processamento de linguagem natural (NLP) para entradas baseadas em texto ou técnicas de extração de dados para fontes estruturadas. A complexidade do módulo de percepção varia conforme a finalidade do agente; por exemplo, um chatbot como o Alexa, da Amazon, utiliza NLP para interpretar comandos humanos, enquanto um carro autônomo analisa imagens de câmeras, dados de LIDAR e sinais de radar para reconhecer objetos e dirigir pelas estradas. Essa fusão de múltiplos sensores, combinada ao uso de computer vision, oferece aos veículos autônomos a percepção do ambiente em tempo real.

Depois de receber os dados brutos, o módulo de percepção limpa, processa e organiza essas informações em um formato utilizável. Soluções de IA como conversão Speech to Text, detecção de objetos, análise de sentimento, reconhecimento de entidades e detecção de anomalias são frequentemente utilizadas. Em sistemas de IA em tempo real, a percepção precisa ser eficiente e adaptável, filtrando ruídos e priorizando informações relevantes. A precisão e a robustez desse módulo impactam diretamente a eficácia do agente de IA, pois interpretações incorretas podem levar a decisões e ações equivocadas.

A engenharia de prompts pode ser necessária para orientar com sucesso o comportamento dos agentes em determinados fluxos de trabalho.

Agentes de IA

Cinco tipos de agentes de IA: funções autônomas e aplicações no mundo real

Saiba como a IA orientada por objetivos e baseada em utilidade se adapta a fluxos de trabalho e ambientes complexos.
Crie, implemente e monitore agentes de IA

Planejamento e decomposição de tarefas

Ao contrário dos agentes reativos, que respondem instintivamente a entradas imediatas, os agentes de planejamento traçam sequências de ações antes de executá-las. Esse módulo é essencial para aplicações de IA como robôs autônomos, otimização logística e sistemas de agendamento orientados por IA.

Depois que a IA entende a entrada, ela precisa dividir problemas complexos em tarefas menores e gerenciáveis. Alguns componentes importantes estão sequenciando ações e determinando dependências entre tarefas. Os agentes de IA dependem de lógica, modelos de aprendizado de máquina ou heurística predefinidas para estabelecer o melhor curso de ação.

Em sistemas multiagentes, o planejamento se torna ainda mais sofisticado porque os agentes devem coordenar ou negociar recursos. O planejamento eficaz também incorpora incertezas, aproveitando modelos de IA probabilísticos para se preparar para eventos inesperados. Sem um módulo de planejamento robusto, um agente pode ter dificuldades com tarefas de longo prazo, não conseguir otimizar processos ou torna-se ineficiente ao lidar com mudanças nas condições.

Memória

O módulo de memória permite que o agente de IA retenha e recupere informações, ajudando a garantir que ele possa aprender com interações passadas e manter o contexto ao longo do tempo. Esse módulo é normalmente dividido em memória de curto prazo e de longo prazo. A memória de curto prazo armazena o contexto baseado em sessões, permitindo que um assistente de IA recupere mensagens recentes em uma conversa e mantenha a coerência. Isso permite o aprendizado no contexto. A memória de longo prazo, por sua vez, consiste em bases de conhecimento estruturadas, embeddings de vetores e dados históricos que o agente pode consultar ao decidir.

A persistência e a organização da memória são fundamentais para aprimorar a personalização em aplicações como bots de suporte ao cliente, mecanismos de recomendação e assistentes virtuais. Sem um módulo de memória eficiente, o agente opera sem estado, obrigando os usuários a repetir informações e prejudicando a experiência do usuário. A memória também contribui nos sistemas multiagentes, onde os agentes compartilham e atualizam uma base de conhecimento coletiva para fortalecer a colaboração.

Raciocínio e tomada de decisões

Os chatbots simples da década anterior usavam regras predefinidas para escolher entre um conjunto restrito de decisões. Agentes de IA mais avançados trabalham para avaliar diferentes caminhos de solução, avaliar o desempenho e refinar a abordagem ao longo do tempo. No núcleo de um agente está o módulo de raciocínio. Esse módulo determina como um agente reage ao seu ambiente, ponderando diferentes fatores, avaliando probabilidades e aplicando regras lógicas ou comportamentos aprendidos. Dependendo da complexidade da IA, o raciocínio pode ser baseado em regras, probabilístico, orientado por heurística ou impulsionado por modelos de deep learning. Dois paradigmas de raciocínio populares são o ReAct (Reasoning and Action) e ReWOO (Reasoning WithOut Observation).

Diferentes tipos de agentes abordam o raciocínio de formas distintas. Por exemplo, agentes baseados em objetivos tomam decisões considerando um objetivo definido e escolhendo ações que conduzam à sua realização. Esses agentes se concentram em atingir o resultado, sem necessariamente buscar a melhor solução possível. Já os agentes baseados em utilidade vão além, avaliando não apenas a tomada de decisão, mas também a qualidade do resultado com base em uma função de utilidade.

Os sistemas de IA simples baseados em regras seguem a lógica predefinida, como "se X acontecer, faça Y". Sistemas mais avançados usam inferência bayesiana, aprendizado por reforço ou redes neurais para se adaptar dinamicamente a novas situações. Esse módulo também pode implementar raciocínio em cadeia de pensamento e técnicas de resolução de problemas em várias etapas, que são essenciais para aplicações de IA, como análise financeira automatizada ou avaliação de contratos legais. A capacidade do agente de raciocinar e tomar decisões informadas de forma eficaz determina a inteligência geral e a confiabilidade de um agente ao lidar com tarefas complexas.

Ação e chamado de ferramenta

O módulo de ação coloca em prática as decisões do agente no mundo real, permitindo que ele interaja com usuários, sistemas digitais ou até ambientes físicos. Depois que os módulos de raciocínio e planejamento definem a resposta apropriada, o módulo de ação realiza as etapas necessárias, seja chamando uma ferramenta como uma API, seja movimentando um braço robótico para interagir com o ambiente externo.

Os fluxos de trabalho agênticos podem exigir acesso a ferramentas externas, conjuntos de dados, APIs e sistemas de automação para concluir tarefas. A chamada de ferramentas é o mecanismo usado em sistemas de IA agêntica, em que um agente invoca ferramentas, APIs ou funções externas para ampliar seus recursos além de seu raciocínio e conhecimento nativos. Isso possibilita que a IA realize ações, recupere dados em tempo real, execute cálculos e interaja dinamicamente com sistemas externos.

Resumindo, a chamada de ferramentas permite que grandes modelos de linguagem (LLM) interajam com ferramentas estruturadas, concedendo, assim, ao modelo acesso a informações além dos dados usados no treinamento.

Comunicação

O módulo de comunicação permite que um agente interaja com seres humanos, outros agentes ou sistemas de software externos, ajudando a garantir a integração e colaboração perfeitas. Este módulo lida com geração de linguagem natural (NLG) e mensagens baseadas em protocolos. A sofisticação da comunicação varia; agentes simples podem seguir scripts predefinidos, enquanto agentes avançados usam modelos de IA generativa treinados com grandes quantidades de dados para gerar respostas dinâmicas e sensíveis ao contexto.

O componente de comunicação é importante para sistemas multiagentes (MASs) para compartilhar conhecimento, negociar ações ou coordenar tarefas. Por exemplo, no setor financeiro, vários agentes podem analisar tendências de mercado e trocar insights para otimizar as estratégias de negociação. Da mesma forma, as redes de cadeia de suprimentos impulsionadas por IA dependem de agentes de software para sincronizar dados de inventário, prever escassez e otimizar a logística. Em casos de uso voltados para humanos, como assistentes virtuais ou chatbots, esse módulo ajuda a garantir que as respostas pareçam naturais, informativas e envolventes. A capacidade de se comunicar de forma eficaz com agentes humanos melhora a usabilidade de um agente, tornando-o mais valioso em diversos domínios.

Aprendizado e adaptação

Uma característica principal dos agentes inteligentes é a capacidade de aprender com experiências passadas e melhorar com o tempo. Os algoritmos de aprendizado permitem que um agente reconheça padrões, refine previsões e ajuste seus processos de tomada de decisão com base no feedback. Isso é alcançado por meio de vários paradigmas de aprendizado, incluindo aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço.

Por exemplo, um chatbot para atendimento ao cliente com um módulo de aprendizado pode analisar interações passadas para melhorar seu tom, precisão e eficiência de resposta. Da mesma forma, um sistema de recomendação pode refinar continuamente suas sugestões com base nas preferências do usuário. Agentes de aprendizado por reforço, como os usados em robótica e jogos, otimizam suas ações maximizando as recompensas e minimizando as penalidades. Sem um módulo de aprendizado, um sistema de IA permaneceria estático e incapaz de se adaptar a novas tendências, expectativas dos usuários ou desafios imprevistos, como falhas de dependências.

Em vários setores, desde saúde até cadeia de suprimentos e transporte, podemos esperar a implementação de muito mais agentes, possibilitada por sua escalabilidade impressionante. Os líderes precisarão se manter informados sobre o estado atual da tecnologia dos agentes para aproveitar ao máximo essas ferramentas e, ao mesmo tempo, levar em consideração questões éticas.

Recursos

Aumente a produtividade com agentes de IA criados para sua empresa

Explore o potencial revolucionário dos agentes de IA capazes de se integrar facilmente às suas operações comerciais.

Guia de compra de agentes de IA 2025

Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Reinvente a produtividade de negócios com agentes e assistentes de IA

Saiba como agentes de IA e assistentes de IA podem trabalhar juntos para atingir novos níveis de produtividade.
Relatório da Omdia sobre inteligência capacitada: o impacto dos agentes de IA

Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.

A vanguarda das empresas agênticas: colocando a IA para trabalhar em todo o seu portfólio de tecnologias

Mantenha-se a par dos novos agentes de IA, um divisor de águas fundamental na revolução de IA.
Experimente o watsonx Orchestrate

Entenda como a IA generativa é capaz de aliviar sua carga de trabalho e aumentar a produtividade
Como os agentes de IA reinventarão a produtividade

Aprenda maneiras de usar a IA para ser mais criativo e eficiente e começar a se adaptar a um futuro que envolve trabalhar em estreita colaboração com agentes de IA.
O futuro dos agentes, o consumo de energia da IA, o uso de computadores da Anthropic e a marca d'água da IA do Google em textos gerados

Fique à frente da curva com nossos especialistas em IA neste episódio de Mixture of Experts enquanto eles se aprofundam no futuro dos agentes de IA e muito mais.

Como a Comparus está usando um "assistente bancário"

A Comparus usou as soluções do IBM® watsonx.ai e demonstrou de forma impressionante o potencial dos serviços bancários conversacionais como um novo modelo de interação.
Soluções relacionadas
Agentes de IA para empresas

Crie, implemente e gerencie assistentes e agentes de IA potentes que automatizam fluxos de trabalho e processos com a IA generativa.

         Explore o watsonx Orchestrate
    Soluções de agentes de IA da IBM

    Construa o futuro do seu negócio com soluções de IA em que você pode confiar.

         Explore soluções de agentes de IA
    Serviços de IA do IBM® Consulting

    Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.

         Explore os serviços de inteligência artificial
    Dê o próximo passo

    Se você optar por personalizar aplicativos e habilidades criados previamente ou criar e implementar serviços agênticos personalizados usando um estúdio de IA, a plataforma IBM watsonx tem aquilo de que você precisa.

         Explore o watsonx Orchestrate Explore o watsonx.ai