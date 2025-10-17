Imagine transformar o desempenho da sua loja de varejo com apenas um smartphone e o poder da inteligência artificial (IA). Esse não é um cenário futuro distante: é uma realidade que as pequenas e médias lojas de varejo podem implementar hoje! Neste tutorial, vamos explorar um caso de uso interessante do mundo real em que os proprietários e gerentes de lojas podem usar a IA para otimizar a disposição das prateleiras, impulsionar as vendas e melhorar a experiência do cliente. Aproveitaremos o mais recente modelo IBM Granite neste projeto, bem como o modelo de visão Llama 3.2 da Meta.
Com o advento da IA generativa baseada em agentes, as pequenas e médias lojas de varejo agora têm acesso a análises e recomendações de nível especializado que antes eram domínio de grandes corporações com equipes de ciência de dados dedicadas. Essa democratização da tecnologia de IA pode ser inovadora para sua loja, boutique ou rede regional.
Veja o que torna essa abordagem tão revolucionária:
Vamos nos aprofundar nos detalhes técnicos e ver como funciona essa otimização de varejo impulsionada por IA, passo a passo. No final do tutorial, você terá uma compreensão clara de como implementar este sistema em sua própria loja, podendo revolucionando seu espaço de varejo com o poder da IA.
Sarah é proprietária de um supermercado local que estava tendo dificuldades para competir com redes maiores. Apesar de seus melhores esforços, ela percebeu que certos produtos não estavam vendendo tão bem quanto deveriam, enquanto outros estavam constantemente sem estoque. Um dia, enquanto reorganizava seu corredor de produtos frescos pela terceira vez naquele mês, ela se perguntou se havia uma maneira melhor.
É aí que entra nossa solução impulsionada por IA. Usando apenas seu smartphone e nosso sistema inteligente, Sarah conseguiu transformar o desempenho de sua loja. Vamos nos aprofundar em como construir esse sistema.
Podemos usar o CrewAI, um framework de agentes de código aberto que orquestra as interações dos agentes nas equipes. O termo "crew (equipe)" refere-se a sistemas multiagentes. Nossa equipe é composta por agentes especialistas em varejo que estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, cada um com sua própria especialidade. As tarefas podem ser atribuídas diretamente a um agente ou gerenciadas pelo processo hierárquico do CrewAI, que avalia as funções e disponibilidade específicas.
Para iniciantes no CrewAI, confira a explicação sobre IA juntamente com os documentos oficiais. No repositório oficial do GitHub do CrewAI, você também pode encontrar exemplos de equipes realizando análise de estoque, análise de dados, RAG, integração do LangGraph e muito mais.
Vamos dar uma olhada na equipe de especialistas em varejo agêntico que usaremos neste tutorial.
O fluxo de trabalho das tarefas é o seguinte.
Você pode encontrar esse projeto no Github.
Primeiro precisamos configurar nosso ambiente. Você pode encontrar essas etapas no arquivo Markdown no GitHub ou seguindo aqui.
A estrutura do projeto do diretório
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
Gere e anote sua chave de API do Serper gratuita. Serper é uma API de pesquisa do Google que usaremos neste projeto.
Precisamos instalar o framework crewAI para este tutorial e definir as credenciais do watsonx.ai que geramos na etapa 2.
Para instalar o crewAI, execute o seguinte comando em seu terminal.
Em um arquivo
O CrewAI pode ser configurado para utilizar qualquer grande modelo de linguagem (LLM) de código aberto. Os LLMs podem ser conectados por meio do Ollama e de várias outras APIs, como o IBM watsonx e o OpenAI. Os usuários também podem aproveitar ferramentas criadas previamente disponíveis no toolkit do CrewAI, bem como no LangChain Tools.
Nossa ferramenta de pesquisa visual personalizada funciona com o
Há muitas maneiras de personalizar sua equipe:
Certifique-se de que você esteja no diretório de trabalho adequado deste projeto. Você pode alterar os diretórios executando o seguinte comando em seu terminal.
Para iniciar sua equipe de agentes de IA e iniciar a execução de tarefas, execute este comando na pasta raiz do seu projeto. Observe que a equipe pode ficar em execução por vários minutos antes de retornar um resultado final.
Esse comando inicializa o themy-retail-advisor Crew, reunindo os agentes e atribuindo-lhes tarefas conforme definido na sua configuração. Este exemplo, não modificado, utilizará o Granite no watsonx.ai para criar um arquivo report.md com a saída. O CrewAI pode retornar JSON, modelos Pydantic e strings brutas como saída. Aqui está um exemplo de saída produzida pelo Crew.
Plano de ação para reorganizar e melhorar a prateleira de vegetais
Objetivo:
criar uma seção de produtos visualmente atraente e organizada que mostre os legumes e verduras mais populares, aumente as vendas e a satisfação do cliente.
Recomendações do Analista de Mercado:
Plano de ação para o Gerente da Loja e o Comprador da Loja:
...
Etapa 1: Exibição do ponto focal
...
Etapa 4: Exibições temáticas e funcionalidades adicionais
Conforme visto no exemplo de saída, o sistema multiagentes é capaz de executar o processo sequencial de processamento de entradas, chamadas de ferramentas e formulação de descobertas.
Você se lembra do problema do corredor de produtos frescos de Sarah? Veja como o sistema a ajudou:
Em resumo, a
Com ferramentas impulsionadas por IA como essa, pequenos e médios varejistas podem agilizar seu processo de tomada de decisão. Assim como Sarah, você pode transformar o desempenho da sua loja com tecnologia acessível, econômic e eficaz. Essa arquitetura também libera outras oportunidades de IA em vários domínios, como design de produtos e melhor experiência do cliente. Sua flexibilidade a torna valiosa para além do varejo, permitindo que as empresas inovem e se destaquem em tarefas específicas de setores.
Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.
Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Participe da comunidade para arquitetos e desenvolvedores de IA para aprender, compartilhar ideias e se conectar com outras pessoas.
Explore a diferença entre agentes e assistentes de IA e saiba como eles podem transformar a produtividade empresarial.
Será que 2025 será o ano dos agentes de IA? Neste episódio do Mixture of Experts, avaliamos modelos de IA, agentes, hardware e lançamentos de produtos com alguns dos principais especialistas do setor.
Permita que desenvolvedores criem, implementem e monitorem agentes de IA com o IBM watsonx.ai studio.
Atinja uma produtividade revolucionária com um dos conjuntos de recursos mais abrangentes do setor para ajudar as empresas a criar, personalizar e gerenciar agentes e assistentes de IA.
Tenha mais de 90% de economia de custos com os modelos menores e abertos do Granite, projetados para a eficiência do desenvolvedor. Esses modelos prontos para uso corporativo oferecem desempenho excepcional em relação aos benchmarks de segurança e em uma ampla variedade de tarefas corporativas, da cibersegurança a RAG.
Automatize seus fluxos de trabalho complexos e crie uma produtividade revolucionária com um dos conjuntos de recursos mais abrangentes do setor para ajudar empresas a construir, personalizar e fazer o gerenciamento de agentes e assistentes de IA.