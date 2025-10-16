O que é o LangFlow?

A facilidade de uso do LangFlow se deve, em grande parte, à sua apresentação. Os usuários podem criar aplicações de IA por meio de uma interface visual modular de arrastar e soltar. Cada componente do processo de aprendizado de máquina (ML) é posicionado em sequência, conectado aos outros componentes conforme a necessidade para o fluxo de trabalho de IA.

A interface visual transforma um projeto de programação complexo em um fluxograma intuitivo, completo com conexões que ditam o fluxo de dados através do sistema de inteligência artificial (IA) . Iniciantes podem usar o LangFlow para simplificar a orquestração de IA, ao adicionar vários modelos, componentes e fontes de dados conforme a necessidade. Enquanto isso, usuários com experiência em Python podem desenvolver c dentro do LangFlow.