O que é o AgentOps?

Não existe um meio universalmente aceito de conduzir o AgentOps, havendo várias ferramentas e abordagens disponíveis. (Na verdade, até mesmo o termo precursor muito mais estabelecido, DevOps, significa coisas ligeiramente diferentes para pessoas diferentes). Em junho, na conferência IBM Think, a IBM Research apresentou sua própria abordagem ao AgentOps, especificando três áreas de foco principais que acredita serem cruciais para apoiar a observabilidade com casos de uso de IA agêntica em empresas.
Primeiro, a IBM Research desenvolveu sua solução AgentOps com base nos padrões OpenTelemetry (OTEL), um kit de desenvolvimento de software (SDK) de código aberto, permitindo instrumentações automáticas e manuais em vários frameworks agênticos. Em segundo lugar, desenvolveu uma plataforma aberta de análise de dados sobre o OTEL, proporcionando aos usuários um alto nível de resolução ao examinar os detalhes técnicos do comportamento de seus agentes. A plataforma é extensível, o que significa que novas métricas podem ser facilmente adicionadas. Em terceiro lugar, essas análises são impulsionadas por IA, permitindo perspectivas únicas, incluindo visualizações de fluxos de trabalho com vários rastreios e explorações de trajetórias.
A IBM Research usou sua abordagem de AgentOps para auxiliar no desenvolvimento de vários produtos de automação da IBM, incluindo o Instana, Concert e Apptio. Como a IBM trouxe suas próprias soluções agênticas para o mercado, aspectos do AgentOps se tornaram funcionalidades no estúdio do desenvolvedor watsonx.ai e no toolkit watsonx.governance para escalar IA confiável.
No entanto, há muitas abordagens para o AgentOps, e o campo está evoluindo rapidamente para atender às necessidades de um setor que adota fluxos de trabalho agênticos a uma velocidade estonteante.