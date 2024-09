Como parte de um produto viável mínimo (MVP) em novos modelos operacionais para bancos, a Comparus usou a solução IBM® Process Mining para medir o portfólio de processos de um grupo representativo de mais de 20 bancos universais. A Comparus analisou os eventos de processo dos bancos em termos de frequência, duração, esforço e número de variantes e, em seguida, identificou o potencial de otimização.

A Comparus usou soluções da plataforma de dados e IA IBM watsonx™ para otimização e demonstrou de forma impressionante o potencial do novo tipo de orquestração com base no exemplo do processo bancário de "emissão de uma procuração". Mais de 30 chamadas de função do processo bancário central, bem como outros sistemas, como arquivos, gerenciamento de formulários, envio de e-mail e SMS, foram combinadas de uma nova maneira, usando os recursos de compreensão de linguagem natural do IBM watsonx Assistant e os recursos de IA generativa do IBM watsonx.ai™.

O próprio produto da Comparus, TiONA, demonstrou as possibilidades de integração da interface do usuário com esse chatbot.