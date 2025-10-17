Avaliação de agentes de IA de prompts a métricas

Um agente de IA refere-se a um sistema de software capaz de executar tarefas de forma autônoma em nome de um usuário ou outro sistema, criando seu próprio fluxo de trabalho e utilizando ferramentas externas conforme a necessidade.

Os agentes vão muito além do simples processamento e compreensão da linguagem. Elas são capazes de tomar decisões, resolver problemas, interagir com o ambiente e atuar em busca de metas.

Os agentes de IA agora estão sendo incorporados a uma variedade de soluções empresariais, desde automação de TI e engenharia de software, até interfaces de conversação e implementação de geração de código. Impulsionados por grandes modelos de linguagem (LLMs), eles podem compreender direções complexas, decompô-las em etapas, interagir com recursos de fontes externas e ter a capacidade cognitiva de saber quando implementar determinadas ferramentas ou serviços para ajudar a realizar tarefas.