Em um cenário de negócios lotado e hipercompetitivo, a experiência do cliente é um fator cada vez mais crítico para o sucesso de uma empresa. No entanto, à medida que os consumidores exigem mais das interações com os clientes, os profissionais de serviços enfrentam dificuldades para atender às expectativas. De acordo com uma pesquisa recente da Salesforce, 82% dos representantes de serviço dizem que os clientes querem mais do que costumavam.1 O esgotamento entre os profissionais de atendimento ao cliente está aumentando devido ao volume de solicitações de clientes e à natureza muitas vezes monótona do trabalho.

Com a capacidade de realizar várias tarefas complexas simultaneamente, os agentes de IA autônomos podem desempenhar um papel crítico na melhoria do suporte ao cliente. Atualmente, os agentes autônomos são usados para agilizar as opções de autoatendimento para os clientes e automatizar tarefas rotineiras básicas. Mas sua capacidade de reinventar fluxos de trabalho e escalar rapidamente provavelmente alterará significativamente a execução e o design do atendimento ao cliente, especialmente devido aos avanços recentes em IA generativa e IA conversacional. Dependendo do nível de integração com os departamentos de serviço, os agentes podem aumentar a eficiência operacional dos agentes humanos, proporcionar experiências superiores e experiências do cliente personalizadas, envolver e orientar os consumidores durante o processo de atendimento ou resolver problemas totalmente com o mínimo de intervenção humana.

Espera-se que essas parcerias entre agentes de atendimento ao cliente humanos e de IA se aprofundem à medida que os agentes de IA são implementados com frequência cada vez maior. Isso significa que, à medida que a tecnologia atinge a maturidade, ela desempenhará um papel maior na condução da tomada de decisão organizacional e na conclusão de tarefas antes executadas por agentes humanos.2 Embora essas mudanças aumentem significativamente a eficiência e a produtividade no atendimento ao cliente, elas também reimaginam fundamentalmente o papel de uma equipe de suporte, colocando mais ênfase na inteligência emocional, na construção de relacionamentos e no conhecimento técnico.