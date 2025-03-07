Fluxos de trabalho agênticos são processos orientados por IA, em que agentes de IA autônomos tomam decisões, executam ações e coordenam tarefas com intervenção humana mínima. Esses fluxos de trabalho aproveitam os principais componentes de agentes inteligentes, como raciocínio, planejamento e uso de ferramentas, para executar tarefas complexas de forma eficiente. A automação tradicional, como a automação robótica de processos (RPA), segue regras predefinidas e padrões de design. Essa abordagem pode ser suficiente para tarefas repetitivas que seguem uma estrutura padrão. Os fluxos de trabalho agênticos são dinâmicos, oferecendo mais flexibilidade por meio da adaptação a dados em tempo real e condições inesperadas. Os fluxos de trabalho agênticos da IA abordam problemas complexos de forma iterativa e em várias etapas, permitindo que os agentes de IA analisem processos de negócios, adaptem-se de forma dinâmica e refinem suas ações ao longo do tempo.

Ao permitir que a IA generativa lide com fluxos de trabalho complexos, as organizações se beneficiam de maior eficiência operacional, escalabilidade e tomada de decisão informadas. Enquanto continuamos a ver avanços em aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP), a tecnologia de IA está se tornando mais comum em setores que buscam automatizar e otimizar processos, reduzindo a dependência da supervisão humana. Os impactos dos modelos de IA em evolução afetam não somente o desenvolvimento de software, mas também setores como saúde, finanças, recursos humanos e outros.