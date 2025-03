As organizações podem construir agentes de IA do zero com linguagens de programação como Python ou JavaScript. No entanto, uma abordagem mais rápida e escalável envolve o uso de frameworks de agentes de IA.

Os frameworks agênticos são os blocos básicos para desenvolver, implementar e gerenciar agentes de IA. Essas plataformas de software contam com recursos e funções integradas que ajudam a simplificar e acelerar o processo, incluindo:

Uma arquitetura predefinida que descreve a estrutura, as características e os recursos da IA agêntica.

Protocolos de comunicação que facilitam a interação entre agentes de IA e usuários humanos ou outros agentes.

Sistemas de gerenciamento de tarefas para coordenar tarefas.

Ferramentas de integração para chamadas de função.