O que é o Google Gemini?

O Gemini também é o modelo que alimenta o chatbot de IA generativa (IA gen) do Google (antigo Bard) de mesmo nome, assim como o Claude da Anthropic é nomeado em homenagem ao chatbot e à família de LLMs por trás dele. Os aplicativos Gemini na web e no dispositivo móvel atuam como uma interface de chatbot para os modelos subjacentes.

O Google está gradualmente integrando o chatbot Gemini a seu pacote de tecnologias. Por exemplo, o Gemini é o assistente de inteligência artificial (IA) padrão nos mais recentes telefones Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro, substituindo o Google Assistant. No Google Workspace, o Gemini está disponível no painel lateral do Documentos, para ajudar a escrever e editar conteúdo, e no painel lateral do Gmail, para auxiliar na elaboração de e-mails, sugestão de respostas e pesquisa na caixa de entrada do usuário.

Outros aplicativos do Google também estão incorporando o Gemini. O Google Maps, por exemplo, está utilizando os recursos do modelo Gemini para fornecer resumos de lugares e áreas.