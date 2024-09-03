Em março de 2023, apenas quatro meses após a OpenAI ter lançado o ChatGPT, uma carta aberta de líderes de tecnologia pediu uma pausa imediata de seis meses no "treinamento de sistemas de IA mais poderosos que o GPT-4".3 Dois meses depois, Geoffrey Hinton, conhecido como um dos “padrinhos da IA”, alertou que a rápida evolução da IA poderá em breve ultrapassar a inteligência humana.4 Outra declaração de cientistas em IA, especialistas em ciência da computação e outras figuras notáveis se seguiu, solicitando medidas para mitigar o risco de extinção da IA, equiparando-o a riscos representados por guerras nucleares e pandemias.5

Embora esses perigos existenciais sejam frequentemente vistos como menos imediatos em comparação com outros riscos de IA, eles continuam significativos. A IA forte ou inteligência geral artificial é uma máquina teórica com inteligência semelhante à humana, enquanto a superinteligência artificial se refere a um sistema de IA hipotético avançado que transcende a inteligência humana.

Entre em ação:



embora a IA forte e a IA superinteligente possam parecer ficção científica, as organizações podem se preparar para as seguintes tecnologias:

Fique atualizado sobre a pesquisa de IA.

Construa um stack de tecnologia sólida e permaneça aberto a experimentar as ferramentas de IA mais recentes.