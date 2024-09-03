A inteligência artificial (IA) tem um enorme valor, mas capturar todos os benefícios da IA significa enfrentar e lidar com as possíveis armadilhas. Os mesmos sistemas sofisticados usados para descobrir novos medicamentos, selecionar doenças, enfrentar a mudança climática, conservar a vida selvagem e proteger a biodiversidade também podem produzir algoritmos com viés, que causam danos e tecnologias que ameaçam a segurança, a privacidade e até a existência humana.
Aqui está uma análise mais detalhada dos 10 perigos da IA e das estratégias praticáveis de gerenciamento de riscos. Muitos dos riscos da IA listados aqui podem ser mitigados, mas especialistas em IA, desenvolvedores, empresas e governos ainda precisam lidar com eles.
Os seres humanos têm vieses por natureza, e a IA que desenvolvemos pode refletir nossos vieses. Esses sistemas aprendem inadvertidamente vieses que podem estar presentes nos dados de treinamento e exibidos nos algoritmos de aprendizado de máquina (ML) e modelos de deep learning que sustentam o desenvolvimento da IA. Esses vieses aprendidos podem ser perpetuados durante a implementação da IA, resultando em resultados distorcidos.
O viés da IA pode ter consequências não intencionais com resultados potencialmente prejudiciais. Os exemplos incluem sistemas de rastreamento de candidatos que discriminam gênero, sistemas de diagnóstico de saúde que retornam resultados de menor precisão para populações historicamente carentes e ferramentas de policiamento preditivo voltadas desproporcionalmente para comunidades sistematicamente marginalizadas, entre outros.
Entre em ação:
Agentes mal-intencionados podem explorar a IA para lançar ciberataques. Eles manipulam ferramentas de IA para clonar vozes, gerar identidades falsas e criar e-mails de phishing convincentes, tudo com a intenção de enganar, hackear, roubar a identidade de uma pessoa ou comprometer sua privacidade e segurança.
E, embora as organizações estejam aproveitando os avanços tecnológicos, como IA generativa, apenas 24% das iniciativas de IA generativa estão protegidas. Essa falta de segurança ameaça expor dados e modelos de IA a violações, cujo custo médio global foi de impressionantes US$ 4,88 milhões em 2024.
Entre em ação:
Aqui estão algumas das maneiras pelas quais as empresas podem proteger seu pipeline de IA, conforme recomendado pelo IBM Institute for Business Value (IBM IBV):
Grandes modelos de linguagem (LLMs) são os modelos de IA subjacentes para muitas aplicações de IA generativa, como assistentes virtuais e chatbots de IA conversacional. Como o nome indica, esses modelos de linguagem exigem um volume imenso de dados de treinamento.
Mas os dados que ajudam a treinar LLMs geralmente são obtidos por rastreadores da web que coletam informações de sites. Esses dados geralmente são obtidos sem o consentimento dos usuários e podem conter informação de identificação pessoal (PII). Outros sistemas de IA que oferecem experiências do cliente também coletam dados pessoais.
Entre em ação:
A IA depende de cálculos com uso intenso de energia com uma pegada de carbono significativa. Algoritmos de treinamento em grandes conjuntos de dados e execução de modelos complexos requerem grandes quantidades de energia, contribuindo para o aumento das emissões de carbono. Um estudo estima que o treinamento de um único modelo de processamento de linguagem natural emite mais de 272 toneladas de dióxido de carbono, quase cinco vezes a média de emissões de um carro ao longo de sua vida útil.1
O consumo de água é outra preocupação. Muitas aplicações de IA são executadas em servidores em data centers, que geram calor considerável e precisam de grandes volumes de água para resfriamento. Um estudo constatou que o treinamento de modelos GPT-3 nos data centers da Microsoft nos EUA consome 5,4 milhões de litros de água, e o processamento de 10 a 50 prompts usa cerca de 500 mililitros, o que equivale a uma garrafa de água padrão.2
Entre em ação:
Em março de 2023, apenas quatro meses após a OpenAI ter lançado o ChatGPT, uma carta aberta de líderes de tecnologia pediu uma pausa imediata de seis meses no "treinamento de sistemas de IA mais poderosos que o GPT-4".3 Dois meses depois, Geoffrey Hinton, conhecido como um dos “padrinhos da IA”, alertou que a rápida evolução da IA poderá em breve ultrapassar a inteligência humana.4 Outra declaração de cientistas em IA, especialistas em ciência da computação e outras figuras notáveis se seguiu, solicitando medidas para mitigar o risco de extinção da IA, equiparando-o a riscos representados por guerras nucleares e pandemias.5
Embora esses perigos existenciais sejam frequentemente vistos como menos imediatos em comparação com outros riscos de IA, eles continuam significativos. A IA forte ou inteligência geral artificial é uma máquina teórica com inteligência semelhante à humana, enquanto a superinteligência artificial se refere a um sistema de IA hipotético avançado que transcende a inteligência humana.
Entre em ação:
embora a IA forte e a IA superinteligente possam parecer ficção científica, as organizações podem se preparar para as seguintes tecnologias:
A IA generativa tornou-se uma imita hábil de criativos, gerando imagens que capturam a forma de um artista, música que ecoa a voz de um canal ou ensaios e poemas semelhantes ao estilo de um escritor. No entanto, surge uma questão importante: quem possui os direitos autorais do conteúdo gerado por IA, seja totalmente gerado pela IA ou criado com sua assistência?
As questões de propriedade intelectual (PI) envolvendo trabalhos gerados por IA ainda estão em andamento, e a ambiguidade em torno da propriedade representa desafios para as empresas.
Entre em ação:
Espera-se que a IA desestabilize o mercado de trabalho, incitando o medo de que a automação impulsionada por IA substitua os trabalhadores. De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, quase metade das organizações entrevistadas espera que a IA crie novos empregos, enquanto quase um quarto a vê como uma causa de perda de empregos.6
Enquanto a IA impulsiona o crescimento de funções como especialista em aprendizado de máquina, engenheiros de robótica e especialistas em transformação digital, ela também está provocando o declínio de posições em outras áreas. Isso inclui funções administrativas, administrativas, de entrada de dados e de atendimento ao cliente, entre outras. A melhor maneira de mitigar essas perdas é adotar uma abordagem proativa que considere como os funcionários podem usar as ferramentas de IA para aprimorar seu trabalho; focando no aumento em vez de substituição.
Entre em ação:
a requalificação e a qualificação dos funcionários para usar a IA de forma eficaz é essencial a curto prazo. No entanto, o IBM IBV recomenda uma abordagem em três frentes a longo prazo:
Um dos riscos mais incertos e em evolução da IA é a sua falta de responsabilidade. Quem é responsável quando um sistema de IA dá errado? Quem é responsabilizado após decisões prejudiciais de uma ferramenta de IA?
Essas perguntas estão no centro de casos de acidentes fatais e colisões perigosas envolvendo carros autônomos e violações injustas com base em sistemas de reconhecimento facial. Enquanto essas questões ainda estão sendo trabalhadas por formuladores de políticas e agências reguladoras, as empresas podem incorporar responsabilidade em sua estratégia de governança de IA para melhorar a IA.
Entre em ação:
Algoritmos e modelos de IA são frequentemente percebidos como caixas-pretas cujos mecanismos internos e processos de tomada de decisão são um mistério, mesmo para pesquisadores de IA que trabalham em estreita colaboração com a tecnologia. A complexidade dos sistemas de IA apresenta desafios quando se trata de entender por que eles chegaram a uma determinada conclusão e interpretar como chegaram a uma previsão específica.
Esta opacidade e incompreensibilidade desgastam a confiança e obscurecem os potenciais perigos da IA, tornando difícil tomar medidas proativas contra eles.
"Se não tivermos essa confiança nesses modelos, não poderemos realmente obter o benefício dessa IA nas empresas", disse Kush Varshney, distinto cientista pesquisador e gerente sênior da IBM® Research em um vídeo da IBM AI Academy sobre confiança , transparência e governança em IA.
Entre em ação:
Tal como acontece com os ataques cibernéticos, agentes maliciosos exploram as tecnologias de IA para espalhar informações erradas e desinformação, influenciando e manipulando as decisões e ações das pessoas. Por exemplo, as chamadas automáticas geradas por IA que imitam a voz do presidente Joe Biden foram criadas para desencorajar vários votantes americanos de ir às urnas.11
Além da desinformação relacionada às eleições, a IA pode gerar deepfakes, que são imagens ou vídeos alterados para deturpar alguém como dizendo ou fazendo algo que nunca fez. Esses deepfakes podem se espalhar pelas redes sociais, amplificando a desinformação, prejudicando reputações e assediando ou extorquindo vítimas.
As alucinações de IA também contribuem para a desinformação. Essas saídas imprecisas, porém plausíveis, vão desde pequenas imprecisões factuais até informações fabricadas que podem causar danos.
Entre em ação:
A IA é muito promissora, mas também vem com possíveis perigos. Conhecer os riscos potenciais da IA e tomar medidas proativas para minimizá-los pode dar às empresas uma vantagem competitiva.
Com o IBM watsonx.governance, a organização pode direcionar, gerenciar e monitorar as atividades de IA em uma plataforma integrada. O IBM watsonx.governance pode governar modelos de IA de qualquer fornecedor, avaliar a precisão do modelo e monitorar a imparcialidade, o viés e outras métricas.
1 Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP, arXiv, 5 de junho de 2019.
2 Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models, arXiv, 29 de outubro de 2023.
3 Pause Giant AI Experiments: An Open Letter, Future of Life Institute, 22 de março de 2023.
4 AI ‘godfather’ Geoffrey Hinton warns of dangers as he quits Google, BBC, 2 de maio de 2023.
5 Statement on AI Risk, Center for AI Safety, acessado em 25 de agosto de 2024.
6 Future of Jobs Report 2023, Fórum Econômico Mundial, maio de 2023.
7 Ethics guidelines for trustworthy AI, Comissão Europeia, 8 de abril de 2019.
8 OECD AI Principles overview, OECD.AI, maio de 2024.
9 AI Risk Management Framework, NIST, 26 de janeiro de 2023.
10 Artificial Intelligence: An Accountability Framework for Federal Agencies and Other Entities, US Government Accountability Office, 30 de junho de 2021.
11 New Hampshire investigating fake Biden robocall meant to discourage voters ahead of primary, AP News, 23 de janeiro de 2024.
Direcione, gerencie e monitore sua IA com um único portfólio para acelerar a IA responsável, transparente e explicável.