O que é viés da IA?

Quando a IA comete um erro devido a vieses, como grupos de pessoas que tiveram oportunidades negadas, identificadas erroneamente em fotos ou punidas injustamente, a organização infratora sofre danos à sua marca e reputação. Ao mesmo tempo, as pessoas desses grupos e a sociedade como um todo podem sofrer danos sem nem perceber. Aqui estão alguns exemplos de alta visibilidade de disparidades e vieses na IA e os danos que eles podem causar.

No setor de saúde, a sub-representação de dados de mulheres ou grupos minoritários pode distorcer os algoritmos preditivos de IA.2 Por exemplo, descobriu-se que os sistemas de diagnóstico auxiliado por computador (CAD) retornam resultados de precisão mais baixos para pacientes afro-americanos do que para pacientes brancos.

Embora as ferramentas de IA possam simplificar a automação da verificação de currículos durante uma pesquisa para ajudar a identificar os candidatos ideais, as informações solicitadas e as respostas filtradas podem resultar em resultados desproporcionais entre os grupos. Por exemplo, se um anúncio de emprego usa a palavra “ninja”, ele pode atrair mais homens do que mulheres, mesmo que isso não seja de forma alguma um requisito de emprego.3

Como teste de geração de imagens, a Bloomberg solicitou a criação de mais de 5.000 imagens de IA e descobriu que “o mundo de acordo com a Stable Diffusion é governado por CEOs homens brancos. As mulheres raramente são médicas, advogadas ou juízas. Homens de pele escura cometem crimes, enquanto mulheres de pele escura fritam hambúrgueres.4 A Midjourney conduziu um estudo semelhante sobre a geração de arte de IA, solicitando imagens de pessoas em profissões especializadas. O resultado mostrou pessoas mais jovens e mais velhas, mas as pessoas mais velhas foram sempre homens, reforçando o viés de gênero no papel das mulheres no ambiente de trabalho.5



As ferramentas de policiamento preditivo impulsionado por IA usadas por algumas organizações do sistema de justiça criminal devem identificar áreas onde o crime provavelmente ocorrerá. No entanto, muitas vezes essas ferramentas se baseiam em dados históricos de prisões, o que pode reforçar padrões existentes de perfis étnicos e o direcionamento desproporcional de comunidades minoritárias.6