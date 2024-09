Eliminar o viés da IA exige investigar conjuntos de dados, algoritmos de aprendizado de máquina e outros elementos dos sistemas de IA para identificar as possíveis fontes de viés.

Viés nos dados de treinamento

Os sistemas de IA aprendem a tomar decisões com base nos dados de treinamento, por isso é essencial avaliar esses conjuntos de dados para verificar a presença de viés. Uma maneira de fazer isso é revisar a amostragem de dados para identificar grupos sobre ou sub-representados. Por exemplo, dados de treinamento para um algoritmo de reconhecimento facial que sobre-representa pessoas brancas podem criar erros ao tentar reconhecer pessoas de cor. Da mesma forma, dados de segurança coletados em áreas predominantemente negras podem gerar um viés racial em ferramentas de IA usadas pela polícia.

O viés também pode resultar da forma como os dados de treinamento são rotulados. Ferramentas de recrutamento com rótulos inconsistentes ou que excluem ou sobrerrepresentam certas características podem eliminar candidatos qualificados da consideração.

Viés algorítmico

O uso de dados de treinamento defeituosos pode causar algoritmos que repetidamente cometem erros, geram resultados injustos ou intensificam o viés existente nos dados. O viés algorítmico também pode ser causado por erros de programação, como quando o programador atribui indevidamente peso a determinados fatores na tomada de decisão do algoritmo, com base em seus próprios vieses, conscientes ou inconscientes. Por exemplo, indicadores como renda ou vocabulário podem ser usados pelo algoritmo para discriminar involuntariamente contra pessoas de certa etnia ou gênero.

Viés cognitivo

Quando as pessoas processam informações e fazem julgamentos, somos inevitavelmente influenciados por nossas experiências e preferências. Como resultado, esses vieses podem ser incorporados aos sistemas de IA através da seleção dos dados ou da forma como esses dados são ponderados. Por exemplo, o viés cognitivo pode levar à preferência por conjuntos de dados coletados nos Estados Unidos, em vez de incluir amostras de uma gama de populações ao redor do mundo.

De acordo com o NIST, essa fonte de viés é mais comum do que muitos imaginam. Em seu relatório Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence (NIST Special Publication 1270), o NIST observou que "fatores humanos e institucionais sistêmicos e sociais são fontes significativas de vieses em IA e, atualmente, são frequentemente negligenciados. Superar esse desafio exigirá considerar todas as formas de viés. Isso significa expandir nossa perspectiva além do pipeline de aprendizado de máquina para reconhecer e investigar como essa tecnologia é criada e como impacta nossa sociedade".