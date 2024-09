À medida que as empresas enfrentam vários desafios, como expectativas crescentes dos funcionários, escassez global de mão de obra e uma crescente lacuna de habilidades, os líderes de RH estão sendo procurados para oferecerem respostas e liderança. Os líderes de RH têm um papel fundamental em preparar a organização para se antecipar à disrupção e movimentar-se com agilidade para competir e vencer em tempos de incerteza. As organizações de RH devem evoluir e adotar novas formas de trabalho entre a gestão do negócio e a condução de iniciativas de transformação. Com isso, elas conseguirão equilibrar a estratégia e a execução.

A consultoria de transformação de talentos e RH da IBM trabalha lado a lado com o RH, o qual desempenha um papel fundamental na integração perfeita da dinâmica da força de trabalho nessas iniciativas de transformação mais amplas. Juntos, reimaginamos os Recursos Humanos com a IA em sua essência, agregando valor comercial, promovendo a agenda de talentos, acelerando o roteiro digital, criando uma função de RH moderna e ágil, sustentada por uma experiência do funcionário inspirada no consumidor. Aplicando nossa profunda experiência no setor, trabalhamos com as organizações para atingir suas metas e desafios exclusivos relativos a talentos, criando estratégias que proporcionam novos níveis de desempenho e produtividade da força de trabalho em seus negócios.