Compras de RH As prioridades de negócios estão mudando muito mais rápido do que nunca. Para responder às novas preferências do cliente ou novas entregas, é necessário ter uma força de trabalho flexível. A mão de obra contingente ajuda, mas recrutar e contratar esses trabalhadores é um trabalho de tempo integral. Com o Orchestrate, você passa menos tempo contratando e mais tempo entregando. O Orchestrate pode automatizar tarefas de recrutamento manuais, poupando tempo valioso para a sua equipe planejar iniciativas estratégicas e atender às necessidades dos clientes. Descomplique seu processo de gerenciamento do ciclo de vida do prestador de serviços com o IBM watsonx Orchestrate