Construa uma arquitetura de dados moderna

Desenvolver uma estratégia de dados detalhada que defina a tecnologia, os processos e as pessoas necessárias para gerenciar seus dados é a primeira etapa para criar uma arquitetura adequada à finalidade, que forneça dados de forma consistente e com qualidade para cada caso de uso.

Ao construir sua arquitetura de dados moderna, considere os seguintes elementos.



Data lakehouse

Uma arquitetura de data lakehouse permite o acesso a dados em toda a sua nuvem híbrida a partir de um único ponto de entrada, permitindo unificar, selecionar e preparar dados para modelos de IA. Combina a flexibilidade de um data lake com o desempenho e a estrutura de um data warehouse. A maioria das soluções de lakehouse tem camadas de metadados inteligentes que facilitam a categorização e a classificação de seus dados não estruturados.



Os data lakehouses também ajudam as organizações a criar fluxos de trabalho com bom desempenho em termos de preço, com base em um entendimento genuíno de seus dados e de seus requisitos reais de negócios. Isso permite a otimização do fluxo de trabalho, o que melhora os custos e o desempenho, e a descoberta de conexões ocultas nos dados.



Para democratizar o acesso aos dados que foram otimizados e controlados pelo seu data lakehouse, você deve considerar a implementação de um data fabric.