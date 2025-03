O que é um modelo de transformador?

Autoatenção : a atenção é um mecanismo que calcula os pesos de cada palavra em uma frase conforme elas se relacionam com todas as outras, para que o modelo possa prever palavras que provavelmente serão usadas em sequência. Esse entendimento é aprendido ao longo do tempo conforme um modelo é treinado com grandes volumes de dados. O mecanismo de autoatenção possibilita que cada palavra considere todas as outras na sequência de forma simultânea, avaliando a importância delas para o token presente. Dessa forma, pode-se dizer que os modelos de aprendizado de máquina podem “aprender” as regras de gramática, baseados nas probabilidades estatísticas de como as palavras são geralmente usadas no idioma.