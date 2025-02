O que é geração de texto?

Redes neurais recorrentes (RNNs): são um tipo fundamental de rede neural, otimizadas para processamento de dados sequenciais, como sequências de palavras em frases ou parágrafos. Elas se destacam em tarefas que exigem compreensão de sequências, tornando-se úteis nas fases iniciais de desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (LLMs). No entanto, as RNNs enfrentam desafios com dependências de longo prazo em textos extensos, devido à sua natureza sequencial de processamento. À medida que as informações progridem pela rede, a influência do input inicial diminui, levando ao problema do "gradiente de desaparecimento" durante a retropropagação, onde as atualizações diminuem e dificultam a capacidade do modelo de manter conexões de sequências longas. A incorporação de técnicas de aprendizado por reforço pode fornecer estratégias para mitigar essas limitações, oferecendo paradigmas de aprendizado alternativos para fortalecer a memória de sequência e os processos de tomada de decisão nessas redes.5