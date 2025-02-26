O que é o scikit-learn (sklearn)?

Ao trabalhar com o scikit-learn, é essencial garantir que os dados de treinamento sejam devidamente preparados e formatados antes de serem inseridos no modelo de aprendizado de máquina. Esse processo é conhecido como pré-processamento, e o scikit-learn oferece uma série de ferramentas para ajudar a organizar o conjunto de dados. Uma tarefa comum durante esse estágio no pré-processamento do scikit-learn é a normalização, onde as funcionalidades numéricas são dimensionadas para ter magnitudes semelhantes usando técnicas como MinMax Scaler ou Standard Scaler. Se o conjunto de dados precisar ser codificado a partir de variáveis categóricas em representações numéricas, One-Hot Encoding (OHE) ou LabelEncoder (LE) podem torná-los compatíveis com o fluxo de trabalho do modelo. A OHE transforma valores de dados categóricos em vetores binários, resultando em uma nova coluna para cada categoria com 1 ou 0 indicando a presença ou ausência da categoria. O LE é usado em aprendizado de máquina, onde rótulos numéricos são atribuídos a categorias ou classes. Ao contrário do One-Hot Encoder, ele não cria novas colunas, mas substitui valores categóricos por valores inteiros. Pode levar a problemas como a suposição de ordinalidade e é menos comum do que a OHE nas práticas modernas de aprendizado de máquina devido às suas limitações.