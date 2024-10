Médico

Usando algoritmos de aprendizado de máquina, profissionais médicos podem rotular imagens que contêm doenças ou distúrbios conhecidos. No entanto, como as imagens variam de pessoa para pessoa, é impossível rotular todas as possíveis causas de preocupação. Uma vez treinados, esses algoritmos podem processar as informações do paciente e fazer inferências em imagens não rotuladas e sinalizar possíveis motivos de preocupação.

Detecção de fraudes

Os algoritmos preditivos podem usar aprendizado semissupervisionado que requer dados rotulados e não rotulados para detectar fraudes. Como a atividade do cartão de crédito de um usuário é rotulada, ela pode ser usada para detectar padrões de gastos incomuns.

No entanto, as soluções de detecção de fraude não dependem apenas de transações previamente rotuladas como fraude; elas também podem fazer suposições com base no comportamento do usuário, incluindo a localização atual, o dispositivo de login e outros fatores que exigem dados não rotulados.