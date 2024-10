- Não escala bem: como o KNN é um algoritmo preguiçoso, ele consome mais memória e armazenamento de dados em comparação com outros classificadores. Isso pode ser caro do ponto de vista de tempo e dinheiro. Mais memória e armazenamento aumentam as despesas de negócios e mais dados podem demorar mais para serem processados. Embora diferentes estruturas de dados, como Ball-Tree, tenham sido criadas para resolver as ineficiências computacionais, um classificador diferente pode ser mais ideal, dependendo do problema de negócios.

- Maldição da dimensionalidade: o algoritmo KNN tende a ser vítima da maldição da dimensionalidade, o que significa que ele não tem um bom desempenho com inputs de dados de alta dimensionalidade. Isso às vezes também é chamado de fenômeno de pico, onde, após o algoritmo atingir o número ideal de funcionalidades, a adição de mais delas aumenta a quantidade de erros de classificação, especialmente quando o tamanho da amostra é menor.

- Propensão ao overfitting: devido à "maldição da dimensionalidade", o KNN também possui mais propensão ao overfitting. Enquanto técnicas de seleção de características e redução de dimensionalidade são utilizadas para evitar que isso ocorra, o valor de k também pode impactar o comportamento do modelo. Valores menores de k podem causar overfitting nos dados, enquanto valores maiores de k tendem a "suavizar" os valores de previsão, uma vez que trata-se da média dos valores em uma área maior, ou vizinhança. No entanto, se o valor de k for muito alto, pode ocorrer underfitting nos dados.