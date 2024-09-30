O que é vazamento de dados no aprendizado de máquina?

O vazamento de dados é uma armadilha comum no treinamento de algoritmos de aprendizado de máquina para modelagem preditiva. Um estudo da National Library of Medicine1 constatou que em 17 campos científicos diferentes onde os métodos de aprendizado de máquina foram aplicados, pelo menos 294 artigos científicos foram afetados por vazamentos de dados, levando a um desempenho excessivamente otimista.

Um estudo de Yale2 descobriu que o vazamento de dados pode inflar ou desinflar métricas de desempenho de modelos baseados em neuroimagens, dependendo se as informações vazadas introduzem ruído ou criam padrões irreaiss. Esses modelos são usados para diagnosticar doenças, identificar tratamentos e ajudar neurocientistas a entender melhor a relação entre cérebro e corpo.

O vazamento de dados nos modelos de aprendizado de máquina pode ter vários impactos em diversas áreas e tipos de dados. Aqui estão os mais comuns:

Generalização ruim para novos dados: quando os modelos são treinados com informações que não representam o mundo real, eles terão dificuldade em generalizar para os dados não vistos. As previsões sobre novos dados podem ser imprecisas e pouco confiáveis.

Tomada de decisão com viés: vieses nos dados vazados correm o risco de distorcer o comportamento do modelo, resultando em decisões injustas e desconectadas dos cenários do mundo real.

Insights e descobertas não confiáveis: o vazamento de dados compromete a confiabilidade dos insights derivados do modelo, o que leva os usuários a desconfiar dos resultados.

Métricas de desempenho infladas: o vazamento em modelos de aprendizado de máquina geralmente resulta em modelos que mostram falsamente alta exatidão e precisão.

Desperdício de recursos: encontrar e corrigir o vazamento de dados após o treinamento de um modelo é demorado e caro. Corrigir o vazamento de dados requer o retreinamento de modelos a partir do zero, o que é computacionalmente caro, e o retrabalho de todo o pipeline do modelo, desde o pré-processamento de dados até o retreinamento, o que pode consumir muitos recursos em termos de esforço humano e custos computacionais.

Perda de confiança: modelos não confiáveis acabam levando à desconfiança nas equipes de ciência de dados e no processo analítico como um todo.

Riscos legais e de conformidade: o vazamento de dados na análise preditiva de dados pode levar a riscos legais e regulatórios. Se informações confidenciais forem usadas indevidamente, isso poderá resultar em penalidades e danos à reputação.