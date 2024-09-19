O que é vazamento de dados?

Os vazamentos de dados surgem de causas comuns. Armazenamento em nuvem inadequadamente protegido e firewalls mal configurados são responsáveis frequentes, mas outros casos incluem:



Erro humano

Engenharia social e phishing

Ameaças internas

Vulnerabilidades técnicas

Dados em trânsito

Dados em repouso

Dados em uso

Erro humano

O gerenciamento inadequado de dados confidenciais, como o envio de e-mails para os destinatários errados ou o compartilhamento de informações confidenciais sem a devida autorização, pode facilmente levar ao vazamento.

Engenharia social e phishing

Os hackers realizam uma exploração do elemento humano enganando os funcionários para que revelem dados pessoais, como SSNs ou credenciais, permitindo ataques adicionais e possivelmente em maior escala.

Ameaças internas

Funcionários ou prestadores de serviço insatisfeitos com acesso a informações confidenciais podem vazar dados intencionalmente.

Vulnerabilidades técnicas

Software não corrigido, protocolos de autenticação fracos e sistemas desatualizados criam oportunidades para que agentes maliciosos realizem exploração de vazamentos. APIs mal configuradas são um vetor de risco crescente, especialmente com o surgimento de arquiteturas de nuvem e microsserviços, e podem expor dados confidenciais involuntariamente.

Dados em trânsito

Dados confidenciais que estão sendo transmitidos por e-mail, mensagens ou chamadas de interface de programação de aplicativos (APIs) podem estar vulneráveis à interceptação. Sem medidas adequadas de proteção de dados, como criptografia, essas informações podem estar expostas a acesso não autorizado. Normas de criptografia e segmentação de rede são ferramentas úteis para proteger dados em trânsito.

Dados em repouso

Informações armazenadas em bancos de dados, servidores ou armazenamento em nuvem podem vazar devido a configurações de segurança falhas ou permissões inadequadas. Por exemplo, o acesso aberto a informações confidenciais, como código-fonte, SSNs ou segredos comerciais, pode criar um risco à segurança. Controles de acesso seguros, modelos de privilégios mínimos e monitoramento contínuo proporcionam às organizações uma compreensão mais profunda de onde podem existir lacunas de segurança.

Dados em uso

Os dados processados por meio de sistemas ou dispositivos podem vazar se houver vulnerabilidades de endpoint, como notebooks não criptografados ou dados armazenados em armazenamento, como USBs. Esse tipo de exposição também pode ocorrer se os funcionários não seguirem as políticas de segurança.