A gestão de dados é um aspecto crucial do gerenciamento dos ativos de dados de uma organização. O principal objetivo de qualquer programa de gestão de dados é cumprir os objetivos de negócios priorizados e liberar o valor dos dados em toda a organização.
Perceba que um programa de gestão de dados não pode existir por si só – ele deve resolver problemas de negócios e apresentar resultados. Comece identificando os objetivos de negócios, os resultados desejados, os stakeholders e os dados necessários para entregar esses objetivos. A tecnologia e a arquitetura de dados desempenham um papel crucial para permitir a gestão de dados e alcançar esses objetivos.
Por exemplo, se o objetivo é melhorar a retenção de clientes, o programa de gestão de dados deve se concentrar em onde os dados dos clientes são produzidos e consumidos em toda a organização, garantindo que os dados dos clientes da organização sejam precisos, completos, protegidos e acessíveis a quem precisa deles para tomar decisões que vão melhorar a retenção de clientes.
É importante coordenar e padronizar políticas, funções e processos de gerenciamento de dados para alinhá-los com os objetivos de negócios. Isso garantirá que os dados estejam sendo usados de forma eficaz e que todos os stakeholders estejam trabalhando para o mesmo objetivo.
Iniciar um programa de gestão de dados pode parecer uma tarefa assustadora, mas começando pequeno e focando na entrega de resultados comerciais priorizados, a gestão de dados pode se tornar uma extensão natural do seu dia a dia.
Construir um programa de gestão de dados é um processo iterativo e incremental.
Quais são os objetivos de negócios e resultados desejados para sua organização? Você deve considerar objetivos estratégicos de longo prazo e objetivos táticos de curto prazo e lembrar que os objetivos podem ser influenciados por fatores externos, como regulamentos e conformidade.
Uma estratégia de dados identifica, prioriza e alinha os objetivos de negócios em toda a organização e em suas diversas linhas de negócios. Em vários objetivos de negócios, uma estratégia de dados identificará necessidades de dados, medidas e KPIs, stakeholders e processos necessários de gerenciamento de dados, prioridades tecnológicas e recursos.
É importante revisar e atualizar regularmente sua estratégia de dados à medida que seus negócios e prioridades mudam. Se você não tem uma estratégia de dados, deve construir uma – não leva muito tempo, mas você precisa dos stakeholders certos para contribuir.
Depois de ter uma compreensão clara dos objetivos de negócios e das necessidades de dados, defina metas e prioridades de gestão de dados. Por exemplo, um programa de gestão de dados eficaz pode:
A definição clara de suas metas e objetivos orientará a priorização e o desenvolvimento de seu programa de gestão de dados, gerando receita, economia de custos e satisfação do cliente.
Um patrocinador executivo é crucial – um indivíduo que entenda o significado e os objetivos da gestão de dados, reconheça o valor comercial que a gestão de dados possibilita e que apoia o investimento necessário para alcançar esses resultados.
Com o patrocínio principal contratado, reúna a equipe para entender a narrativa convincente, defina o que precisa ser feito, como aumentar a consciência e como construir o modelo de financiamento que será usado para apoiar a implementação do programa de gestão de dados.
Veja a seguir um exemplo dos níveis típicos de stakeholder que podem participar de um programa de gestão de dados:
Ao envolver efetivamente os principais stakeholders, identificando e entregando valores comerciais claros, a implementação de um programa de gestão de dados pode se tornar uma vantagem estratégica para sua organização.
Com os objetivos de negócios compreendidos e os patrocinadores e stakeholders da governança de dados em lugar, é importante mapear esses objetivos contra os recursos de pessoas, processos e tecnologia existentes para alcançá-los.
Frameworks de gerenciamento de dados , como o DCAM e o CDMC do EDM Council, oferecem uma forma estruturada de avaliar a maturidade dos seus dados em relação a benchmarks do setor com uma linguagem comum e um conjunto de melhores práticas de dados.
Veja como os dados estão sendo governados e gerenciados em sua organização. Quais são os pontos fortes e fracos da sua abordagem atual? O que é necessário para entregar os principais objetivos de negócios?
Lembre-se de que você não precisa (nem deve) fazer tudo de uma só vez. Identifique áreas de melhoria, no contexto dos objetivos de negócios, para priorizar seus esforços e focar nas áreas mais importantes para entregar resultados para a empresa de forma significativa. Um programa de gestão de dados eficaz e eficiente apoiará o crescimento e a vantagem competitiva da sua Organização.
Políticas de dados são um conjunto de diretrizes documentadas de como os ativos de dados de uma organização são consistentemente governados, gerenciados, protegidos e usados. As políticas de dados são orientadas pela estratégia de dados da sua organização, alinham-se com os objetivos de negócios e os resultados desejados e podem ser influenciadas por fatores regulatórios internos e externos. As políticas de dados podem incluir tópicos como coleta, armazenamento e uso de dados, qualidade de dados e segurança:
As políticas de dados garantem que seus dados sejam usados de forma a apoiar os objetivos gerais da sua organização e em conformidade com as leis e regulamentações relevantes. Isso pode levar a uma melhor qualidade de dados, uma melhor tomada de decisão e uma maior confiança nos ativos de dados da organização, levando, em última análise, a uma organização mais bem-sucedida e sustentável.
Defina papéis e responsabilidades claras dos envolvidos na gestão de dados, incluindo aqueles responsáveis por coletar, armazenar e usar dados. Isso ajudará a garantir que todos entendam seu papel e possam contribuir efetivamente para o esforço de gestão de dados.
A estrutura da gestão de dados pode variar dependendo da organização. Em uma grande empresa, a gestão de dados pode ter uma equipe dedicada supervisionando-a (como na tabela acima), enquanto em uma pequena empresa, a gestão de dados pode fazer parte das funções e responsabilidades existentes. Uma abordagem híbrida também pode ser adequada para algumas organizações. É crucial considerar a cultura da empresa e desenvolver um framework de gestão de dados que promova práticas baseadas em dados. A chave para o sucesso é começar pequeno, aprender e se adaptar, enquanto se concentra em entregar e medir os resultados de negócios.
Ter uma compreensão clara das funções e responsabilidades dos participantes da gestão de dados pode garantir que eles tenham as habilidades e os conhecimentos necessários para desempenhar suas funções.
Os processos de gestão de dados garantem a tomada de decisão eficaz e permitem práticas consistentes de gerenciamento de dados, coordenando equipes em toda a organização (e fora dela). Além disso, os processos de gestão de dados também podem garantir a conformidade com as normas regulatórias e proteger dados confidenciais.
Os processos de dados fornecem canais formais para direção, escalonamento e resolução. Os processos de gestão de dados devem ser leves para atingir suas metas de negócios sem adicionar encargos desnecessários ou dificultar a inovação.
Os processos podem ser automatizados por meio de ferramentas, fluxos de trabalho e tecnologia.
É importante estabelecer esses processos desde o início para evitar problemas ou confusão que possam surgir mais tarde na implementação do gerenciamento de dados.
Depois de definir os componentes de seu programa de gestão de dados, é hora de colocá-los em ação. Isso pode incluir a implementação de novas tecnologias ou processos ou a realização de alterações nos existentes.
É importante lembrar que os programas de gestão de dados só podem ser bem-sucedidos se demonstrarem valor para o negócio, portanto, você precisa medir e relatar a entrega dos resultados de negócios priorizados. Monitorar e avaliar regularmente sua estratégia garantirá que ela esteja atingindo suas metas e objetivos de negócios.
Avalie continuamente suas metas e objetivos e ajuste conforme o necessário. Isso permitirá que seu programa de gestão de dados evolua e se adapte às necessidades em constante mudança da organização e do setor. Uma abordagem de melhoria contínua permitirá que seu programa de gestão de dados permaneça relevante e forneça o máximo de valor à organização.
Concluindo, seguindo uma abordagem estruturada incremental e envolvendo os principais stakeholders, você pode criar um programa de gestão de dados que se alinhe às necessidades exclusivas da sua organização e apoie a entrega de resultados de negócios acelerados.
Implementação de um programa de gestão de dados pode apresentar desafios únicos, como recursos limitados, resistência a mudanças e falta de compreensão do valor da gestão de dados. Esses desafios podem ser superados comunicando efetivamente o valor e os benefícios do programa a todos os stakeholders, oferecendo treinamento e apoio aos responsáveis pela implementação e envolvendo os principais tomadores de decisão no processo de planejamento.
Ao implementar um programa de gestão de dados que oferece resultados de negócios importantes, você pode garantir o sucesso de seu programa e gerar valor de negócios mensurável a partir dos ativos de sua Organização, enquanto gerencia efetivamente seus dados, melhorando a qualidade de dados e mantendo a integridade dos dados durante todo o ciclo de vida.
