Tags
Analytics

Um guia passo a passo para configurar um programa de gestão de dados

Subindo escadas ao ar livre com bolsa na mão

Autor

Pradeep Kutty

Global Governance and Data Fabric Engagement Leader at IBM

Paul Christensen

Data Elite Architect, IBM Expert Labs

A gestão de dados é um aspecto crucial do gerenciamento dos ativos de dados de uma organização. O principal objetivo de qualquer programa de gestão de dados é cumprir os objetivos de negócios priorizados e liberar o valor dos dados em toda a organização.

Perceba que um programa de gestão de dados não pode existir por si só – ele deve resolver problemas de negócios e apresentar resultados. Comece identificando os objetivos de negócios, os resultados desejados, os stakeholders e os dados necessários para entregar esses objetivos. A tecnologia e a arquitetura de dados desempenham um papel crucial para permitir a gestão de dados e alcançar esses objetivos.

  • Pessoas refere-se à estrutura organizacional, às funções e responsabilidades dos envolvidos na governança de dados, incluindo aqueles que possuem, coletam, armazenam, gerenciam e utilizam dados.
  • As políticas fornecem as diretrizes para usar, proteger e gerenciar dados, garantindo consistência e conformidade.
  • Processo refere-se aos procedimentos de comunicação, colaboração e gerenciamento de dados, incluindo coleta, armazenamento, proteção e uso de dados.
  • Tecnologia refere-se às ferramentas e sistemas usados para apoiar a governança de dados, como plataformas de gerenciamento de dados e soluções de segurança.

Por exemplo, se o objetivo é melhorar a retenção de clientes, o programa de gestão de dados deve se concentrar em onde os dados dos clientes são produzidos e consumidos em toda a organização, garantindo que os dados dos clientes da organização sejam precisos, completos, protegidos e acessíveis a quem precisa deles para tomar decisões que vão melhorar a retenção de clientes.

É importante coordenar e padronizar políticas, funções e processos de gerenciamento de dados para alinhá-los com os objetivos de negócios. Isso garantirá que os dados estejam sendo usados de forma eficaz e que todos os stakeholders estejam trabalhando para o mesmo objetivo.

Iniciar um programa de gestão de dados pode parecer uma tarefa assustadora, mas começando pequeno e focando na entrega de resultados comerciais priorizados, a gestão de dados pode se tornar uma extensão natural do seu dia a dia.

        Construir um programa de gestão de dados é um processo iterativo e incremental.

        Boletim informativo do setor

        As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

        Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.

        Agradecemos sua inscrição!

        Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

        Etapa 1: defina sua estratégia e metas e objetivos de gestão de dados

        Quais são os objetivos de negócios e resultados desejados para sua organização? Você deve considerar objetivos estratégicos de longo prazo e objetivos táticos de curto prazo e lembrar que os objetivos podem ser influenciados por fatores externos, como regulamentos e conformidade.

        Uma estratégia de dados identifica, prioriza e alinha os objetivos de negócios em toda a organização e em suas diversas linhas de negócios. Em vários objetivos de negócios, uma estratégia de dados identificará necessidades de dados, medidas e KPIs, stakeholders e processos necessários de gerenciamento de dados, prioridades tecnológicas e recursos.

        É importante revisar e atualizar regularmente sua estratégia de dados à medida que seus negócios e prioridades mudam. Se você não tem uma estratégia de dados, deve construir uma – não leva muito tempo, mas você precisa dos stakeholders certos para contribuir.

        Depois de ter uma compreensão clara dos objetivos de negócios e das necessidades de dados, defina metas e prioridades de gestão de dados. Por exemplo, um programa de gestão de dados eficaz pode:

        • Melhorar a qualidade dos dados, o que pode levar a uma tomada de decisão mais precisa e confiável
        • Aumentar a segurança de dados para proteger informações confidenciais
        • Possibilitar a conformidade e a elaboração de relatórios de acordo com os regulamentos do setor
        • Melhorar a confiança geral e a confiabilidade de seus ativos de dados
        • Tornar os dados mais acessíveis e utilizáveis, o que pode melhorar a eficiência e a produtividade.

        A definição clara de suas metas e objetivos orientará a priorização e o desenvolvimento de seu programa de gestão de dados, gerando receita, economia de custos e satisfação do cliente.

        AI Academy

        O gerenciamento de dados é o segredo para a IA generativa?

        Explore por que é essencial ter dados de alta qualidade para utilizar a IA generativa com qualidade.
        Acessar o episódio

        Passo 2: assegure o apoio dos executivos e os stakeholders essenciais

        Identifique os principais stakeholders e funções para o programa de gestão de dados e quem precisará estar envolvido em sua execução. Isso deve incluir funcionários, gerentes, equipe de TI, data architects, proprietários de linhas de negócios e custodiantes de dados dentro e fora da organização.

        Um patrocinador executivo é crucial – um indivíduo que entenda o significado e os objetivos da gestão de dados, reconheça o valor comercial que a gestão de dados possibilita e que apoia o investimento necessário para alcançar esses resultados.

        Com o patrocínio principal contratado, reúna a equipe para entender a narrativa convincente, defina o que precisa ser feito, como aumentar a consciência e como construir o modelo de financiamento que será usado para apoiar a implementação do programa de gestão de dados.

        Veja a seguir um exemplo dos níveis típicos de stakeholder que podem participar de um programa de gestão de dados:

        Ao envolver efetivamente os principais stakeholders, identificando e entregando valores comerciais claros, a implementação de um programa de gestão de dados pode se tornar uma vantagem estratégica para sua organização.

        Etapa 3: avalie, crie e refine seu programa de gestão de dados

        Com os objetivos de negócios compreendidos e os patrocinadores e stakeholders da governança de dados em lugar, é importante mapear esses objetivos contra os recursos de pessoas, processos e tecnologia existentes para alcançá-los.

        Frameworks de gerenciamento de dados , como o DCAM e o CDMC do EDM Council, oferecem uma forma estruturada de avaliar a maturidade dos seus dados em relação a benchmarks do setor com uma linguagem comum e um conjunto de melhores práticas de dados.

        Veja como os dados estão sendo governados e gerenciados em sua organização. Quais são os pontos fortes e fracos da sua abordagem atual? O que é necessário para entregar os principais objetivos de negócios?

        Lembre-se de que você não precisa (nem deve) fazer tudo de uma só vez. Identifique áreas de melhoria, no contexto dos objetivos de negócios, para priorizar seus esforços e focar nas áreas mais importantes para entregar resultados para a empresa de forma significativa. Um programa de gestão de dados eficaz e eficiente apoiará o crescimento e a vantagem competitiva da sua Organização.

        Etapa 4: documente as políticas de dados de sua organização

        Políticas de dados são um conjunto de diretrizes documentadas de como os ativos de dados de uma organização são consistentemente governados, gerenciados, protegidos e usados. As políticas de dados são orientadas pela estratégia de dados da sua organização, alinham-se com os objetivos de negócios e os resultados desejados e podem ser influenciadas por fatores regulatórios internos e externos. As políticas de dados podem incluir tópicos como coleta, armazenamento e uso de dados, qualidade de dados e segurança:

        As políticas de dados garantem que seus dados sejam usados de forma a apoiar os objetivos gerais da sua organização e em conformidade com as leis e regulamentações relevantes. Isso pode levar a uma melhor qualidade de dados, uma melhor tomada de decisão e uma maior confiança nos ativos de dados da organização, levando, em última análise, a uma organização mais bem-sucedida e sustentável.

        Etapa 5: estabeleça funções e responsabilidades

        Defina papéis e responsabilidades claras dos envolvidos na gestão de dados, incluindo aqueles responsáveis por coletar, armazenar e usar dados. Isso ajudará a garantir que todos entendam seu papel e possam contribuir efetivamente para o esforço de gestão de dados.

        A estrutura da gestão de dados pode variar dependendo da organização. Em uma grande empresa, a gestão de dados pode ter uma equipe dedicada supervisionando-a (como na tabela acima), enquanto em uma pequena empresa, a gestão de dados pode fazer parte das funções e responsabilidades existentes. Uma abordagem híbrida também pode ser adequada para algumas organizações. É crucial considerar a cultura da empresa e desenvolver um framework de gestão de dados que promova práticas baseadas em dados. A chave para o sucesso é começar pequeno, aprender e se adaptar, enquanto se concentra em entregar e medir os resultados de negócios.

        Ter uma compreensão clara das funções e responsabilidades dos participantes da gestão de dados pode garantir que eles tenham as habilidades e os conhecimentos necessários para desempenhar suas funções.

        Etapa 6: desenvolva e refine os processos de dados

        Os processos de gestão de dados garantem a tomada de decisão eficaz e permitem práticas consistentes de gerenciamento de dados, coordenando equipes em toda a organização (e fora dela). Além disso, os processos de gestão de dados também podem garantir a conformidade com as normas regulatórias e proteger dados confidenciais.

        Os processos de dados fornecem canais formais para direção, escalonamento e resolução. Os processos de gestão de dados devem ser leves para atingir suas metas de negócios sem adicionar encargos desnecessários ou dificultar a inovação.

        Os processos podem ser automatizados por meio de ferramentas, fluxos de trabalho e tecnologia.

        É importante estabelecer esses processos desde o início para evitar problemas ou confusão que possam surgir mais tarde na implementação do gerenciamento de dados.

          Etapa 7: implemente, avalie e adapte sua estratégia

          Depois de definir os componentes de seu programa de gestão de dados, é hora de colocá-los em ação. Isso pode incluir a implementação de novas tecnologias ou processos ou a realização de alterações nos existentes.

          É importante lembrar que os programas de gestão de dados só podem ser bem-sucedidos se demonstrarem valor para o negócio, portanto, você precisa medir e relatar a entrega dos resultados de negócios priorizados. Monitorar e avaliar regularmente sua estratégia garantirá que ela esteja atingindo suas metas e objetivos de negócios.

          Avalie continuamente suas metas e objetivos e ajuste conforme o necessário. Isso permitirá que seu programa de gestão de dados evolua e se adapte às necessidades em constante mudança da organização e do setor. Uma abordagem de melhoria contínua permitirá que seu programa de gestão de dados permaneça relevante e forneça o máximo de valor à organização.

          Inicie seu programa de gestão de dados

          Concluindo, seguindo uma abordagem estruturada incremental e envolvendo os principais stakeholders, você pode criar um programa de gestão de dados que se alinhe às necessidades exclusivas da sua organização e apoie a entrega de resultados de negócios acelerados.

          Implementação de um programa de gestão de dados pode apresentar desafios únicos, como recursos limitados, resistência a mudanças e falta de compreensão do valor da gestão de dados. Esses desafios podem ser superados comunicando efetivamente o valor e os benefícios do programa a todos os stakeholders, oferecendo treinamento e apoio aos responsáveis pela implementação e envolvendo os principais tomadores de decisão no processo de planejamento.

          Ao implementar um programa de gestão de dados que oferece resultados de negócios importantes, você pode garantir o sucesso de seu programa e gerar valor de negócios mensurável a partir dos ativos de sua Organização, enquanto gerencia efetivamente seus dados, melhorando a qualidade de dados e mantendo a integridade dos dados durante todo o ciclo de vida.

          Então, em que ponto você está na jornada de gestão de dados? Entre em contato com especialista do IBM Expert Labs – será um prazer ajudar.

          Recursos

          Gerenciamento de dados para IA e análise de dados em escala

          Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
          2024 Gartner Magic Quadrant em Ferramentas de integração de dados

          IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
          O diferenciador dos dados

          Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
          Aumente a adoção da IA com dados preparados para ela

          Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
          O data lakehouse híbrido e aberto para IA

          Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
          Publicações sobre gerenciamento de dados da IBM Research

          Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
          Gartner® predicts 2024: How AI will impact analytics users

          Tenha acesso a insights exclusivos sobre o cenário em evolução das soluções avançadas de BI, destacando as principais descobertas, suposições e recomendações para líderes de dados e de análises.
          Soluções relacionadas
          IBM StreamSets

          Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.

                     Explore o StreamSets
          IBM watsonx.data™

          O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.

                     Conheça o watsonx.data
          Serviços de consultoria de dados e análise de dados

          Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.

                     Conheça os serviços de análise de dados
          Dê o próximo passo

          Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.

                     Explore soluções de gerenciamento de dados Conheça o watsonx.data