Quais são os objetivos de negócios e resultados desejados para sua organização? Você deve considerar objetivos estratégicos de longo prazo e objetivos táticos de curto prazo e lembrar que os objetivos podem ser influenciados por fatores externos, como regulamentos e conformidade.

Uma estratégia de dados identifica, prioriza e alinha os objetivos de negócios em toda a organização e em suas diversas linhas de negócios. Em vários objetivos de negócios, uma estratégia de dados identificará necessidades de dados, medidas e KPIs, stakeholders e processos necessários de gerenciamento de dados, prioridades tecnológicas e recursos.

É importante revisar e atualizar regularmente sua estratégia de dados à medida que seus negócios e prioridades mudam. Se você não tem uma estratégia de dados, deve construir uma – não leva muito tempo, mas você precisa dos stakeholders certos para contribuir.

Depois de ter uma compreensão clara dos objetivos de negócios e das necessidades de dados, defina metas e prioridades de gestão de dados. Por exemplo, um programa de gestão de dados eficaz pode:

Melhorar a qualidade dos dados, o que pode levar a uma tomada de decisão mais precisa e confiável

Aumentar a segurança de dados para proteger informações confidenciais

Possibilitar a conformidade e a elaboração de relatórios de acordo com os regulamentos do setor

Melhorar a confiança geral e a confiabilidade de seus ativos de dados

Tornar os dados mais acessíveis e utilizáveis, o que pode melhorar a eficiência e a produtividade.

A definição clara de suas metas e objetivos orientará a priorização e o desenvolvimento de seu programa de gestão de dados, gerando receita, economia de custos e satisfação do cliente.