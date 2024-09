Crie sua estratégia de dados em seis etapas

Defina o estado alvo dos seus dados

Descreva sua visão abrangente para que as conversas sobre estratégia de dados e as mudanças resultantes nos processos de negócios sejam tão significativas para engenheiros de aplicativos e analistas de negócios quanto para RH e vendas. "Muitos ambientes de dados estão agora obsoletos e raramente têm a flexibilidade para evoluir no ambiente digital atual", diz Tony Giordano, que lidera a estratégia de dados, consultoria e engajamentos de transformação para a IBM.



"Mas o digital exige recursos de decisão em tempo real, e os modelos preditivos que fornecem esses recursos de decisão em tempo real exigem ambientes de ciência de dados. Cada vez mais, os dados operacionais agora são uma parte crítica do seu ecossistema de dados. Uma arquitetura de dados moderna exige um ecossistema de dados integrado com recursos que precisam ser gerenciados, governados e protegidos para garantir qualidade de dados consistente e flexibilidade para evoluir enquanto os canais digitais evoluem."



" Esse nível de detalhe torna a mudança de processos de negócios um pouco menos cansativa, já que você está pronto para atender às preocupações com uma explicação detalhada sobre como as soluções facilitarão a vida de um determinado usuário. E isso é um grande problema: 37% dos entrevistados em uma pesquisa recente afirmaram que a segurança de dados era seu desafio número um, seguido por preocupações com a privacidade de dados e gerenciamento de pipelines de dados.





Seja específico sobre onde a modernização de aplicativos, automação e IA podem levar sua estratégia para o próximo nível

Quanto mais você aprender com sua transformação digital e estratégia de TI, melhor será sua estratégia de dados. Esses insights ajudam a impulsionar a eficiência, aumentar o crescimento da receita e mitigar riscos, especialmente quando amplificados usando modernização de aplicativos, automação e IA.



A Lufthansa trabalhou com uma equipe da IBM para testar novas ideias de negócios e serviços baseados em IA que melhoraram a experiência do cliente. Fontes de dados anteriormente díspares agora podem ser pesquisadas em termos de linguagem natural e aviação para atender mais facilmente a cerca de 100 mil consultas de clientes anualmente. "Para a Lufthansa, a IA é tão importante porque realmente abre o mundo dos dados de que temos posse", diz Mirco Bharpalania, diretor sênior de soluções de domínio cruzado do Lufthansa Group. "Na verdade, isso nos ajuda a desvendar todo o potencial que já temos de alguma forma ou em algum lugar dos nossos bancos de dados."

Avalie o progresso em direção aos seus objetivos

Sabemos o que você está enfrentando. Como líder de dados, você geralmente espera entregar e quantificar os principais resultados em três frentes concorrentes: crescimento da receita, eficiência operacional e mitigação de riscos de segurança e privacidade. Use dados para a vitória para contribuir diretamente com o crescimento da empresa. Estabelecendo métricas de sucesso, você prioriza os esforços com base no que mais importa neste momento para sua organização.



Não se esqueça de olhar para trás em suas anotações dessas reuniões iniciais com as partes interessadas para ver como elas definiram os principais indicadores e metas de desempenho e como se comparam com a arquitetura de dados e as estratégias de IA atuais. Suas métricas estão cumprindo os planos ousados que foram traçados na época? Caso contrário, é hora de reconectar e realinhar. “A função do CDO costuma durar muito pouco. O motivo não é definir expectativas. É importante definir essas expectativas e oferecer resultados enquanto avança”, afirma Sankar.



Capture os destaques da sua estratégia de dados e compartilhe-os

Neste ponto, você deve ter clareza absoluta sobre as prioridades da sua organização e como usar dados e IA para gerar e acelerar o valor comercial. Quais são suas próximas lacunas a serem fechadas? Uma visão geral, onde você está e o que está por vir, apresenta um contexto estratégico para criar planos acionáveis de entrega e escala. Ao fazer isso, inclua os resultados, objetivos e medidas que o manterão no caminho certo para que você possa compartilhá-los com sua empresa à medida que a jornada se desenrola. Aqui estão algumas coisas que você deve incluir na visão geral da sua estratégia de dados:



Observações, desafios e recomendações

Objetivos, resultados e medidas

Os dados multifuncionais precisam suportar vários casos de uso

Necessidades de privacidade e segurança de dados

Lembre-se: estratégia não é somente um exercício no papel, é uma abordagem viva e em evolução. Então, seja criativo. Revise e otimize com frequência com base na mudança de objetivos e metas de negócios e sempre garanta que sua estratégia permita flexibilidade, agilidade e inovação humana.