Dados são importantes

Nosso Data Matters Hub conta com funcionalidade de comentários de especialista sobre como otimizar seu ativo de IA mais valioso: seus dados únicos.

Dados isolados são dados desperdiçados. Aprenda a unificar dados estruturados e dados não estruturados.

Sua IA é tão boa quanto seus dados. Saiba como selecionar e enriquecer o conteúdo.

As pessoas não usam IA em que não confiam. Saiba mais sobre governança e segurança de dados e IA.

O ROI mais rápido começa com um melhor gerenciamento de dados

A IA em escala começa com uma base de dados sólida que permite acessar, unificar, gerenciar e proteger todos os seus dados, sejam estruturados ou não estruturados, na nuvem ou em infraestruturas locais. Afinal, não há nada de genérico no seu negócio, então por que treinar sua IA com dados genéricos?

Estudos de caso

Inteligência no octógono

A UFC e a IBM firmaram uma parceria para equilibrar a análise de dados em larga escala com uma narrativa envolvente.
IA no comando

No paddock, os dados fluem mais rápido do que os próprios carros. A Ferrari e a IBM uniram-se para criar uma experiência digital para os fãs que é "literalmente o dia da corrida no seu bolso".
Os líderes de dados tornam-se reais

Há a preparação de dados prontos para IA na teoria e há a preparação de dados prontos para IA na prática. Líderes de tecnologia da USAA, Microsoft, AT&T e Lockheed Martin oferecem insights sinceros sobre como criar uma base de dados que acelera a inovação.

Blogs para líderes de dados

O que torna um agente de IA útil ou prejudicial?

Seis passos para decisões de dados mais inteligentes

Tire seus dados da escuridão

A lacuna de governança que coloca a IA em risco

Dê o próximo passo

Transforme seus pilotos de IA em IA em grande escala com dados de alta qualidade, acessíveis e bem governados. Saiba como as soluções de dados da IBM podem ajudar sua organização a prosperar na era da IA.

