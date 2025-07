Nem todos os dados são iguais Há uma verdade fundamental no treinamento da IA: dados ruins na entrada resultam em dados ruins na saída. Para garantir o sucesso da IA, os líderes empresariais devem encontrar dados significativos e relevantes para seus objetivos de negócios. Isso significa poder acessar e enriquecer seus dados não estruturados (como vídeos, apresentações e e-mails) e transformá-los em combustível de qualidade para a IA. Descubra como liberar o poder de todos os seus dados.

Todas as empresas com que trabalhamos são empresas de dados. Seja como for, se pensam ou não que os dados são seu principal produto ou não, isso é o que os torna únicos. Scott Brokaw Vice-presidente de produto e integração de dados, IBM

Barreiras para dados de alta qualidade 90% dos dados gerados em 2022 foram estimados como não estruturados1 29% dos líderes de tecnologia concordam fortemente que seus dados empresariais atendem aos padrões para apoiar a escalabilidade da IA generativa.2 61% da linhagem de dados identificada pelos CEOs como uma das maiores barreiras à IA generativa3

A preparação dos seus dados proporciona maior qualidade Um framework de três etapas sobre gestão de dados, observabilidade e linhagem se mostrou relevante para muitos líderes de dados. Baixe o e-book

História do cliente Uma nova era de IA decola Lockheed Martin lançou uma transformação de IA que unificou 46

sistemas de dados díspares e ferramentas em uma única plataforma integrada. Explore o estudo de caso

