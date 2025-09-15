Governança e segurança não são somente proteções. São os mecanismos que impulsionam a IA em escala.
A privacidade e a segurança dos dados são prioridades há muito tempo, mas a governança da IA ainda está se atualizando. Com o aumento das violações e da complexidade com a IA agêntica, a colaboração entre segurança e governança não é mais opcional.
Saiba por que uma abordagem disciplinada a dados e IA, que une pessoas, processos e tecnologia, acelera a adoção, a inovação e o ROI.
afirmam que inovação tem precedência sobre segurança1
não contam com um elemento de segurança, embora 82% dos executivos afirmem que são essenciais
não têm políticas e processos de governança para mitigar o risco da IA2
O Banco do Brasil evoluiu seu modelo de governança para promover supervisão ética e IA responsável.
Edward Calvesbert e Fariya Syed-Ali, da IBM, explicam como facilitar o uso de dados de difícil acesso.
Scott Brokaw, da IBM, descreve como aumentar a qualidade dos dados por meio de seleção e enriquecimento.
Nosso Data Matters Hub oferece insights de especialistas sobre como otimizar seu ativo de IA mais valioso: seus dados exclusivos.
As ofertas mais recentes da IBM permitirão que as organizações ingiram, governem e
recuperem dados estruturados e não estruturados para poderem
dimensionar uma IA generativa precisa e de alto desempenho.
