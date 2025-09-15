Crie um framework de confiança unificado para dados e IA

Governança e segurança não são somente proteções. São os mecanismos que impulsionam a IA em escala.

Inovação com integridade

A privacidade e a segurança dos dados são prioridades há muito tempo, mas a governança da IA ainda está se atualizando. Com o aumento das violações e da complexidade com a IA agêntica, a colaboração entre segurança e governança não é mais opcional.

Saiba por que uma abordagem disciplinada a dados e IA, que une pessoas, processos e tecnologia, acelera a adoção, a inovação e o ROI.
IA em que as pessoas confiam é IA que as pessoas usam.
Heather Gentile Diretor executivo do watsonx.governance, Dados e IA, IBM
A lacuna na supervisão de IA 70% de executivos

afirmam que inovação tem precedência sobre segurança1

 76% de projetos de IA generativa

não contam com um elemento de segurança, embora 82% dos executivos afirmem que são essenciais

 87% das organizações

não têm políticas e processos de governança para mitigar o risco da IA2
Como construir uma base de dados sólida para uma IA confiável

O sucesso da IA não acontece por acaso. Tudo começa com práticas sólidas de dados e governança que abrem o caminho para a escala. Leia o ebook para explorar os quatro pilares da confiança.

História do cliente Um sistema de controle e confiança de IA

O Banco do Brasil evoluiu seu modelo de governança para promover supervisão ética e IA responsável.

Ouça outras vozes

Relatório do custo das violações de dados 2025
A IA acaba com os silos organizacionais
Betsy Greytok e Evelyn Anderson lado a lado
AI Academy: Segurança e governança
IA em ação: a governança da IA encontra a segurança
Explore o Data Matters Hub
Retrato de Edward Calvesbert
Acesse e unifique

Edward Calvesbert e Fariya Syed-Ali, da IBM, explicam como facilitar o uso de dados de difícil acesso.

Retrato de Scott Brokaw
Prepare e gerencie

Scott Brokaw, da IBM, descreve como aumentar a qualidade dos dados por meio de seleção e enriquecimento.

Página inicial do Data Matters

Nosso Data Matters Hub oferece insights de especialistas sobre como otimizar seu ativo de IA mais valioso: seus dados exclusivos.

As ofertas mais recentes da IBM permitirão que as organizações ingiram, governem e
recuperem dados estruturados e não estruturados para poderem
dimensionar uma IA generativa precisa e de alto desempenho.

Notas de rodapé

1 Securing generative AI, IBM Institute for Business Value, 2024.
2 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM and Ponemon Institute, 2025.