Cerca de 62% das organizações que sofreram uma violação de dados em 2025 relataram que não têm políticas de governança de IA implantadas e 97% das organizações que sofrearam violações relacionadas à IA não contam com controles adequados de acesso à IA. Embora as empresas estejam preocupadas com a complexidade da adoção técnica da governança, precisam estar igualmente preocupadas com as questões de privacidade e com o custo de perder a confiança dos clientes.
Neste episódio da AI Academy, Betsy Greytok e Evelyn Anderson compartilham uma conversa individual sobre por que é tão vital que a governança da IA e a segurança trabalhem juntas e de mãos dadas.
Os agentes de IA estão trazendo um ponto de inflexão na IA, mas a adoção e a execução por parte das empresas definirá se conseguem liberar valor em escala. Saiba como maximizar o ROI na IA por meio de uma governança mais inteligente.
Veja por que a Forrester reconheceu a IBM como líder pela watsonx.govwatsonx, que ajuda empresas a gerenciar riscos, conformidade e confiança em IA em escala.
A adoção da IA está superando a supervisão, deixando a porta aberta para invasores que tenham como alvo essas tecnologias para roubar a propriedade intelectual e os dados de propriedade dos clientes da sua empresa.
