Cerca de 62% das organizações que sofreram uma violação de dados em 2025 relataram que não têm políticas de governança de IA implantadas e 97% das organizações que sofrearam violações relacionadas à IA não contam com controles adequados de acesso à IA. Embora as empresas estejam preocupadas com a complexidade da adoção técnica da governança, precisam estar igualmente preocupadas com as questões de privacidade e com o custo de perder a confiança dos clientes.

Neste episódio da AI Academy, Betsy Greytok e Evelyn Anderson compartilham uma conversa individual sobre por que é tão vital que a governança da IA e a segurança trabalhem juntas e de mãos dadas.