Unindo segurança e governança para o futuro da IA

Cerca de 62% das organizações que sofreram uma violação de dados em 2025 relataram que não têm políticas de governança de IA implantadas e 97% das organizações que sofrearam violações relacionadas à IA não contam com controles adequados de acesso à IA. Embora as empresas estejam preocupadas com a complexidade da adoção técnica da governança, precisam estar igualmente preocupadas com as questões de privacidade e com o custo de perder a confiança dos clientes.

Neste episódio da AI Academy, Betsy Greytok e Evelyn Anderson compartilham uma conversa individual sobre por que é tão vital que a governança da IA e a segurança trabalhem juntas e de mãos dadas.
O que você vai aprender
  • As diferenças entre segurança e governança e como elas interagem
  • Por que é tão importante eliminar os silos entre os dois processos
  • Como eles podem proporcionar a base para escalar a IA
Se você implementar um programa de governança adequado e adotar uma abordagem responsável no uso da IA, ela vai de fato ampliar as capacidades no ambiente de trabalho, facilitar nossas vidas e levar a inovações que não imaginávamos em nossas vidas.
Betsy Greytok Vice-presidente e diretor de tecnologia responsável IBM

Construção de dados e IA confiáveis

Os agentes de IA estão trazendo um ponto de inflexão na IA, mas a adoção e a execução por parte das empresas definirá se conseguem liberar valor em escala. Saiba como maximizar o ROI na IA por meio de uma governança mais inteligente.

 Leia o guia de IA para empresas
Disposição em espiral abstrata e vibrante de ícones digitais e envelopes contra um fundo claro

Ilustração abstrata em tons de lilás e azul
Leia o relatório The Forrester Wave™: AI Governance Solutions, terceiro trimestre de 2025

Veja por que a Forrester reconheceu a IBM como líder pela watsonx.govwatsonx, que ajuda empresas a gerenciar riscos, conformidade e confiança em IA em escala.
Dois cubos de vidro exibidos em um fundo roxo escuro
Leia o relatório do custo das violações de dados de 2025

A adoção da IA está superando a supervisão, deixando a porta aberta para invasores que tenham como alvo essas tecnologias para roubar a propriedade intelectual e os dados de propriedade dos clientes da sua empresa.

Ilustração de uma grade de ícones coloridos contra um fundo neutro com molduras circulares, representando vários objetos e conceitos, incluindo uma prancheta, uma câmera, uma avião de papel e imagens de nuvens
Leia o guia de governança e o guia do comprador

A IA está evoluindo rapidamente, e os líderes empresariais estão se dedicando a ela com experimentação ousada e adoção generalizada.
