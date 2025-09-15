Passar de projetos de IA fracassados para a obtenção de valor e ROI a partir da IA ampliada é um desafio para muitas organizações.

Isso ocorre porque seus dados não estão prontos para IA e estão em tantos lugares e formatos diferentes que pode ser difícil prepará-los para IA.

Saiba como acessar todos os seus dados, estruturados ou não, e ter uma visão unificada deles para alcançar mais com sua IA.