Acesse os dados que a IA empresarial exige

Para garantir que seus dados estejam prontos para IA, o acesso a dados é essencial. E isso significa acesso a todos os seus dados, estruturados e não estruturados.

Retrato de Edward Calvesbert

A IA começa com dados

Passar de projetos de IA fracassados para a obtenção de valor e ROI a partir da IA ampliada é um desafio para muitas organizações.

Isso ocorre porque seus dados não estão prontos para IA e estão em tantos lugares e formatos diferentes que pode ser difícil prepará-los para IA. 

Saiba como acessar todos os seus dados, estruturados ou não, e ter uma visão unificada deles para alcançar mais com sua IA.
A promessa de verdadeiramente democratizar o acesso a dados está próxima, então todos serão mais baseados em dados.
Fariya Syed-Ali Líder de marketing de produto, watsonx.data, IBM
É vital acessar todos os seus dados 90% dos dados gerados em 2022 

foi estimado como não estruturado¹

 Menos de 1% dos dados corporativos

é contabilizado nos LLMs tradicionais²

 72% dos CEOs afirmam que os dados proprietários

são a chave para desbloquear o valor da IA 3
Stack de dados entre muitas pilhas de dados estruturados e não estruturados com watsonx.data

Deixar seus dados prontos para IA significa torná-los acessíveis

Veja como um data lakehouse aberto com recursos avançados de malha de dados ajuda você a acessar e unificar todos os seus dados. 

História do cliente Atendendo aos fãs com dados

O US Open transforma 7 milhões de pontos de dados em uma experiência de IA que os fãs adoram.

 Explore o estudo de caso

Ouça outras vozes

Do caos de dados à clareza da IA
O estudo do CEO de 2025
Aumento da adoção da IA com dados prontos para IA
Faça escolhas criteriosas baseadas em dados
Explore o Data Matters Hub
Prepare-se e gerencie

Scott Brokaw, da IBM, descreve como aumentar a qualidade dos dados por meio de seleção e enriquecimento.

 Entregue com dados
Retrato de Heather Gentile
Proteja e governe

Heather Gentile, da IBM, explica como os frameworks apoiam a adoção responsável da IA.

 Crie confiança na IA
Página inicial do Data Matters

Nosso Data Matters Hub oferece insights de especialistas sobre como otimizar seu ativo de IA mais valioso: seus dados exclusivos.

 Voltar à central
Dê o próximo passo

As ofertas da IBM permitem que organizações ingiram, gerenciem e recuperem dados estruturados e não estruturados, de modo a escalar o uso de IA agêntica.

Notas de rodapé

1 IA agêntica has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution, Edward Calvesbert, IBM, 06 May 2025
2 The Future of AI is open, IBM Research, IBM, 2024
3 5 mindshifts to supercharge business growth, IBM Institute for Business Value, 2025.