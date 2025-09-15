Para garantir que seus dados estejam prontos para IA, o acesso a dados é essencial. E isso significa acesso a todos os seus dados, estruturados e não estruturados.
Passar de projetos de IA fracassados para a obtenção de valor e ROI a partir da IA ampliada é um desafio para muitas organizações.
Isso ocorre porque seus dados não estão prontos para IA e estão em tantos lugares e formatos diferentes que pode ser difícil prepará-los para IA.
Saiba como acessar todos os seus dados, estruturados ou não, e ter uma visão unificada deles para alcançar mais com sua IA.
foi estimado como não estruturado¹
é contabilizado nos LLMs tradicionais²
O US Open transforma 7 milhões de pontos de dados em uma experiência de IA que os fãs adoram.
Scott Brokaw, da IBM, descreve como aumentar a qualidade dos dados por meio de seleção e enriquecimento.
Heather Gentile, da IBM, explica como os frameworks apoiam a adoção responsável da IA.
Nosso Data Matters Hub oferece insights de especialistas sobre como otimizar seu ativo de IA mais valioso: seus dados exclusivos.
As ofertas da IBM permitem que organizações ingiram, gerenciem e recuperem dados estruturados e não estruturados, de modo a escalar o uso de IA agêntica.
1 IA agêntica has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution, Edward Calvesbert, IBM, 06 May 2025
2 The Future of AI is open, IBM Research, IBM, 2024
3 5 mindshifts to supercharge business growth, IBM Institute for Business Value, 2025.