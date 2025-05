A IA agêntica tem um problema de dados não estruturados: a IBM está revelando uma solução

No Think desta semana, a IBM está simplificando radicalmente o stack de dados para IA.

A IBM está realizando a pré-visualização pública da principal evolução do watsonx.data, que pode ajudar as organizações a preparar seus dados para a IA e fornecer uma base de dados aberta e híbrida e gerenciamento de dados estruturados e dados não estruturados prontos para a empresa.

O resultado? IA 40% mais precisa do que o RAG convencional, de acordo com testes com o IBM watsonx.data.1 Os produtos e funcionalidades previstos para lançamento em junho incluem:

Watsonx.data integration, software para orquestrar acesso a dados e engenharia em diversos estilos e formatos de integração em uma única interface, com flexibilidade e escala em seu núcleo

Watsonx.data intelligence, software para transformar a forma como as organizações selecionam, gerenciam e utilizam dados significativos, aproveitando o poder da IA para simplificar a gestão de dados

A inclusão do watsonx como um provedor de APIs dentro do Llama Stack da Meta, aprimorando a capacidade das empresas de implementar IA generativa em escala e com abertura no núcleo

O watsonx.data integration e o watsonx.data intelligence estarão disponíveis como produtos independentes, e recursos selecionados também estarão disponíveis por meio do watsonx.data — maximizando as opções e a modularidade dos clientes.

Para complementar esses produtos, a IBM anunciou recentemente sua intenção de adquirir a DataStax, que se destaca no aproveitamento de dados não estruturados para a IA generativa. Com a DataStax, os clientes podem acessar recursos adicionais de pesquisa vetorial.

Baseado em testes internos comparando a exatidão das respostas das saídas do modelo de IA usando a camada de recuperação do watsonx.data Premium Edition para o RAG somente com vetores em três casos de uso comuns com conjuntos de dados de propriedade da IBM usando o mesmo conjunto de modelos de inferência, julgamento e embedding de código aberto selecionados e variáveis adicionais. Os resultados podem variar.