A Lockheed Martin decidiu implementar o IBM Cloud Pak for Data como sua plataforma de dados centralizada. A arquitetura de malha de dados integrada da solução permitiu que a empresa conectasse um cenário complexo de dados, que engloba bancos de dados, data lakes, data lakehouses e ferramentas de geração de relatórios de dados. Usando o IBM Cloud Pak for Data, a Lockheed Martin reduziu o número de suas ferramentas de dados e IA pela metade.

Com uma base de dados unificada e escalável em operação, a empresa pode acessar de forma confiável seus dados da mais alta qualidade, permitindo a rápida implementação de soluções baseadas em IA em toda a empresa por meio de seu ecossistema AI Factory.

O Lockheed Martin AI Factory é um ecossistema de IA seguro onde os engenheiros podem criar, iterar e implementar soluções de IA, em escala. A família IBM Granite de grandes modelos de linguagem (LLMs) de código aberto, complementada por outros modelos de primeira linha, é hospedada na AI Factory da Lockheed Martin, capacitando sua força de trabalho de 10.000 engenheiros a impulsionar a inovação e acelerar a transformação de negócios, ao mesmo tempo em que aumenta o sucesso das missões de segurança nacional por meio da criação de assistentes e agentes avançados.

Os produtos de gerenciamento de dados, governança e orquestração de dados do portfólio IBM watsonx melhoram radicalmente as operações internas. Os modelos de IA generativa eliminaram a necessidade de programação especializada, permitindo que os funcionários perguntem sobre os dados de origem em seu idioma natural.

Frameworks e assistentes virtuais agênticos construídos dentro da AI Factory permitiram que a empresa gerenciasse melhor os fluxos de trabalho, simplificasse as interações entre pessoas e tecnologia e aumentasse a eficiência por meio da automação e otimização de processos.

Por fim, como parte de uma iniciativa para estabelecer proteções confiáveis e seguras para escalar a IA, a empresa adotou o toolkit de governança de IA watsonx, para garantir uma IA responsável, transparente e explicável. Essa iniciativa é crucial para manter padrões éticos e conformidade com as melhores práticas do setor e regulamentações de privacidade de dados.