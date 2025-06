As cargas de trabalho modernas para IA exigem uma base de dados ágil. No entanto, muitas vezes, equipes de dados subdimensionadas ficam sobrecarregadas com excesso de ferramentas e inúmeras mudanças tecnológicas. O IBM® watsonx.data integration funciona em todos os estilos de integração, tipos de dados e arquiteturas de armazenamento para tornar o design e a otimização de pipelines intuitivos e robustos.