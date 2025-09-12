Migre e transforme grandes volumes de dados complexos com alto desempenho
A IBM watsonx.data integration oferece recursos ETL e ELT modernos líderes do setor para as organizações moverem e transformarem dados confiáveis em ambientes multicloud e de nuvem híbrida para casos de uso subsequentes.
Carregue dados direto de qualquer fonte e entregue em qualquer destino com múltiplas experiências de criação, tudo isso com o mecanismo paralelo integrado do watsonx.data integration para escalabilidade e o melhor desempenho da categoria.
Execute pipelines de dados próximos aos dados, seja no local, na nuvem, entre regiões ou em ambientes híbridos e otimize a velocidade, a economia de custos e a segurança.
De no-code a pro-code, opções de design intuitivas dão suporte a usuários de todos os níveis de experiência na criação de pipelines e na entrega de dados confiáveis.
Aproveite a transformação de dados complexos e de alta velocidade para migrar do design à implementação mais rápido, potencializando mais pipelines com menos atraso.
Recursos integrados para qualidade e governança de dados garantem a estabilidade do pipeline e resultados confiáveis.
Migre dados sem dificuldades de diversos sistemas locais, inclusive warehouses legados, para plataformas de nuvem modernas com o watsonx.data integration. Tenha mais velocidade e eficiência de custos em comparação com as soluções de ETL tradicionais.
Migre dados transformados por ambientes híbridos ou multinuvem para lakehouses ou warehouses na nuvem para liberar o potencial da análise de dados, gerar insights e apoiar uma tomada de decisão mais inteligente.
Simplifique a integração de dados complexos durante atividades de fusões e aquisições (M&A), unificando conjuntos de dados díspares com descoberta integrada, gerenciamento de metadados e rastreamento de linhagem. O watsonx.data integration substitui ferramentas de ETL de nicho por uma solução única capaz de atender às necessidades corporativas mais amplas.
Transforme dados transacionais de alto volume para relatórios regulatórios e business intelligence. O processamento em lote minimiza a sobrecarga do sistema e reduz os custos operacionais.
Unifique dados de pacientes de sistemas fragmentados para análise de dados e conformidade. Acompanhe as transformações de dados de ponta a ponta para atender aos requisitos regulatórios e de auditoria.
Consolide e padronize os dados dos clientes de várias fontes operacionais. O watsonx.data integration permite análises centralizadas para potencializar o marketing personalizado e a otimização de negócios.
É hora de transformar seus dados em vantagem competitiva para você. É hora de experimentar o watsonx.data integration.