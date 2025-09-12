A IBM watsonx.data integration oferece recursos ETL e ELT modernos líderes do setor para as organizações moverem e transformarem dados confiáveis em ambientes multicloud e de nuvem híbrida para casos de uso subsequentes.



Carregue dados direto de qualquer fonte e entregue em qualquer destino com múltiplas experiências de criação, tudo isso com o mecanismo paralelo integrado do watsonx.data integration para escalabilidade e o melhor desempenho da categoria.