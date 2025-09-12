TechXChange 2025 Inscreva-se agora no Conselho Consultivo do Cliente de Integração de Dados

Integração modernizada de dados em lote.

Migre e transforme grandes volumes de dados complexos com alto desempenho

Apresentação do IBM® watsonx.data integration: o novo caminho para o futuro da engenharia de dados

 

Assista ao webinar para saber como o watsonx.data integration pode preparar você para aumentar o poder da IA, além de simplificar a engenharia de dados.

Pipelines ETL/ELT para cargas de trabalho de missão crítica

A IBM watsonx.data integration oferece recursos ETL e ELT modernos líderes do setor para as organizações moverem e transformarem dados confiáveis em ambientes multicloud e de nuvem híbrida para casos de uso subsequentes.

Carregue dados direto de qualquer fonte e entregue em qualquer destino com múltiplas experiências de criação, tudo isso com o mecanismo paralelo integrado do watsonx.data integration para escalabilidade e o melhor desempenho da categoria. 

Construa uma vez, implemente em qualquer lugar

Execute pipelines de dados próximos aos dados, seja no local, na nuvem, entre regiões ou em ambientes híbridos e otimize a velocidade, a economia de custos e a segurança.
Acessível para todos os usuários

De no-code a pro-code, opções de design intuitivas dão suporte a usuários de todos os níveis de experiência na criação de pipelines e na entrega de dados confiáveis.
Execute mais pipelines de dados, mais rapidamente

Aproveite a transformação de dados complexos e de alta velocidade para migrar do design à implementação mais rápido, potencializando mais pipelines com menos atraso.
Confiabilidade integrada

Recursos integrados para qualidade e governança de dados garantem a estabilidade do pipeline e resultados confiáveis.

Funcionalidades

Captura de tela da IU do produto mostrando os recursos do mecanismo remoto

Aproveite um plano de controle nativo da nuvem para o design de pipeline, combinado com um plano de dados de execução seguro que opera onde seus dados residem, reduzindo a movimentação de dados, latência e riscos.
Captura de tela da IU do produto mostrando os recursos de flexibilidade do ETL/ELT

Uma única experiência de design possibilita que você crie pipelines reutilizáveis e alterne sem dificuldades entre os modos de execução ETL, ELT e TETL com base em sua carga de trabalho, sem necessidade de retrabalho.
Captura de tela da IU do produto do mecanismo paralelo

Um poderoso mecanismo paralelo divide as tarefas automaticamente em muitas operações menores executadas simultaneamente, aumentando o rendimento, a escalabilidade e o desempenho.
Captura de tela da IU do produto do DataStage SDK

Um SDK Python abrangente dá aos desenvolvedores o controle total para escrever pipelines de fácil manutenção em grande escala, mantendo a paridade com os fluxos gráficos e permitindo a alternância fácil entre o código e a IU.
Captura de tela da IU do produto mostrando o assistente de pipelines do batchflow

Use linguagem natural para gerar pipelines em lote com a ajuda de um chatbot de IA, transformando intenção em pipelines mais rápido e com o mínimo de configuração manual.
Captura de tela da IU do produto mostrando o recurso de transformação da qualidade de dados

Limpe, valide e padronize dados de endereço utilizando a IBM Address Verification Interface (AVI), oferecendo análise sintática certificada, transliteração, geocodificação e geocodificação reversa para garantir precisão e consistência.

 
