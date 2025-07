Dada a dispersão de dados entre redes, regiões e nuvens, a necessidade de movimentação eficiente de dados tornou-se uma prioridade empresarial. O IBM® watsonx.data integration elimina o downtime mantendo sistemas de contingência sempre atualizados, garantindo failover sem interrupções e protegendo dados de missão crítica Devido à disponibilidade de dados para as aplicações com baixa latência, melhora as decisões dos negócios e eleva a experiência do cliente.