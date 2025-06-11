Estratégias de integração de dados mal projetadas podem impedir a entrega de dados de alta qualidade, seguros e compatíveis, prejudicando análise em tempo real, iniciativas de IA, modernização de data warehouses e outros projetos estratégicos.

À medida que o volume de pipelines de dados aumenta, os engenheiros de dados acham difícil gerenciar considerações de custo, desempenho e qualidade. A maioria dos engenheiros de dados gasta 50% ou mais do seu tempo simplesmente para manter pipelines e infraestrutura existentes, e 95% dos líderes de TI relatam problemas de integração que estão impedindo a adoção da IA.

As empresas estão enfrentando o ciclo incessante de mudanças de paradigmas de armazenamento de dados. Essa mudança perpétua trouxe uma proliferação avassaladora de ferramentas de integração de dados, pipelines de dados que são difíceis de manter e diminuição do valor de longo prazo dos ativos de dados. A escassez de talentos em engenharia de dados e a incapacidade de reutilizar pipelines existentes resultaram em custos substanciais e dívida técnica.