Chegou uma mudança de paradigma na integração de dados: apresentamos a watsonx.data integration

Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

11 de junho de 2025

Autor

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

Hoje, a IBM está lançando o watsonx.data integration para ajudar as organizações a dimensionar a entrega confiável de dados para análise de dados e IA, ao mesmo tempo em que libera as equipes de dados das restrições de abordagens fragmentadas e focadas em ferramentas por meio de um único plano de controle de integração de dados.

O problema das constantes mudanças no armazenamento de dados

Estratégias de integração de dados mal projetadas podem impedir a entrega de dados de alta qualidade, seguros e compatíveis, prejudicando análise em tempo real, iniciativas de IA, modernização de data warehouses e outros projetos estratégicos.

À medida que o volume de pipelines de dados aumenta, os engenheiros de dados acham difícil gerenciar considerações de custo, desempenho e qualidade. A maioria dos engenheiros de dados  gasta 50% ou mais do seu tempo simplesmente para manter pipelines e infraestrutura existentes, e 95% dos líderes de TI relatam problemas de integração que estão impedindo a adoção da IA.

As empresas estão enfrentando o ciclo incessante de mudanças de paradigmas de armazenamento de dados. Essa mudança perpétua trouxe uma proliferação avassaladora de ferramentas de integração de dados, pipelines de dados que são difíceis de manter e diminuição do valor de longo prazo dos ativos de dados. A escassez de talentos em engenharia de dados e a incapacidade de reutilizar pipelines existentes resultaram em custos substanciais e dívida técnica.

Uma mudança de paradigma na integração de dados

Imagine um mundo onde você não seja obrigado a reescrever pipelines de dados a cada tendência emergente, onde a lógica de negócios dentro dos pipelines de dados é desacoplada da infraestrutura de armazenamento. Imagine uma abordagem em que você possa construir um resultado de negócios sem ter que escolher um estilo de integração (streamingem tempo real, lote ETL/ELT ou replicação). Vamos evitar que as equipes de dados tenham que alternar o contexto ou ajustar à força os requisitos nas soluções pontuais. E se seus engenheiros de dados tivessem a flexibilidade de trabalhar com sua experiência de criação preferida em no-code, pouco código e code-first para aproveitar melhor as habilidades existentes em sua organização?

Com o watsonx.data integration, a IBM oferece um plano de controle unificado para criar pipelines reutilizáveis desacoplados de um único estilo de integração ou arquitetura de armazenamento, eliminando a dependência de ferramentas especializadas. É a única solução de integração de dados adaptativa projetada para reduzir o tempo gasto na manutenção e reescrever pipelines antigos e eliminar a proliferação de ferramentas, otimizando o custo e o desempenho.

O watsonx.data integration foi projetado para oferecer vários benefícios para preparar sua estratégia de integração de dados para o futuro:

  • O fim da proliferação de ferramentas: com o watsonx.data integration, as equipes de dados podem construir pipelines de dados que podem integrar dados estruturados e não estruturados, combinando vários estilos de integração, incluindo em lote, replicação e integração de dados em tempo real, sustentados por recursos robustos de observabilidade de dados. Adeus, malabarismo com várias ferramentas!
  • Criação de pipelines flexíveis: independentemente de sua equipe preferir métodos no-code/de pouco código ou code-first, o watsonx.data integration tem tudo aquilo de que você precisa. Sua tela de design fácil de usar atende a uma ampla gama de níveis de habilidades, com a ajuda adicional de um assistente de construção de pipelines impulsionado por IA para simplificar a criação e a manutenção de pipelines.
  • Otimização de desempenho e operações financeiras: adapte seus pipelines para atender às demandas de cargas de trabalho otimizando dinamicamente o custo, o desempenho e outros requisitos. Os mecanismos remotos e os recursos do ELT Pushdown garantem o desempenho ideal, processando os dados onde eles residem em seus ambientes de nuvem híbrida, minimizando os custos de saída por meio da redução da movimentação de dados.
  • Adapte-se às mudanças de tecnologia com pipelines reutilizáveis: a arquitetura do watsonx.data integration desacopla o plano de design do pipeline da arquitetura de armazenamento subjacente e dos mecanismos de execução, permitindo que você se concentre no que importa, reutilizando pipelines de dados e reduzindo reescritas redundantes.
  • Detecção proativa de problemas e remediação: os recursos incorporados de observabilidade de dados facilitam o monitoramento contínuo da qualidade de dados, garantindo a identificação rápida dos problemas de dados e a resolução imediata. Isso não apenas promove a confiança nos dados, mas também aprimora a integridade geral dos dados.
  • Construa para a IA e tenha a IA para ajudá-lo a construir: faça a ingestão, transforme e forneça dados não estruturados para alimentar sua IA com dados confiáveis. Simplifique a criação, implementação e manutenção de pipelines de dados aproveitando assistentes de criação de pipelines com IA aprimorada (text2SQL), criação de pipelines com pouco código, integração com ferramentas DevOps e adaptabilidade automática a desvios de dados.

Simplifique a integração, turbine a IA 

O watsonx.data integration permite que as organizações forneçam dados prontos para IA com qualquer estilo de integração por meio de um único plano de controle de integração de dados. As organizações não precisarão mais reescrever pipelines constantemente a cada nova mudança de tecnologia e poderão adotar um futuro de entrega de dados flexível, eficiente e confiável. O watsonx.data integration está disponível como produto independente ou como um recurso integrado no IBM watsonx.data para organizações que buscam recursos de integração de dados, data lakehouse e inteligência de dados em conjunto.

Participe conosco ao vivo desse webinar da IBM , onde nos aprofundaremos em como o watsonx.data integration pode capacitar as equipes de dados para escalar a entrega de dados para iniciativas de IA e análise de dados, ou agende uma demonstração em tempo real para obter orientação personalizada sobre como o watsonx.data integration pode ajudar sua organização a minimizar a proliferação de ferramentas, reduzir a dívida técnica e otimizar o desempenho e os custos de seus pipelines de dados. Juntos, vamos redefinir os limites do que é possível com o data integration.

Saiba como você pode escalar a entrega de dados confiáveis para acelerar a inovação impulsionada por IA em sua empresa.

Explore a página do watsonx.data integration

Saiba mais Explore o watsonx.data integration Participe do webinar Agende uma demonstração em tempo real