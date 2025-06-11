11 de junho de 2025
Hoje, a IBM está lançando o watsonx.data integration para ajudar as organizações a dimensionar a entrega confiável de dados para análise de dados e IA, ao mesmo tempo em que libera as equipes de dados das restrições de abordagens fragmentadas e focadas em ferramentas por meio de um único plano de controle de integração de dados.
Estratégias de integração de dados mal projetadas podem impedir a entrega de dados de alta qualidade, seguros e compatíveis, prejudicando análise em tempo real, iniciativas de IA, modernização de data warehouses e outros projetos estratégicos.
À medida que o volume de pipelines de dados aumenta, os engenheiros de dados acham difícil gerenciar considerações de custo, desempenho e qualidade. A maioria dos engenheiros de dados gasta 50% ou mais do seu tempo simplesmente para manter pipelines e infraestrutura existentes, e 95% dos líderes de TI relatam problemas de integração que estão impedindo a adoção da IA.
As empresas estão enfrentando o ciclo incessante de mudanças de paradigmas de armazenamento de dados. Essa mudança perpétua trouxe uma proliferação avassaladora de ferramentas de integração de dados, pipelines de dados que são difíceis de manter e diminuição do valor de longo prazo dos ativos de dados. A escassez de talentos em engenharia de dados e a incapacidade de reutilizar pipelines existentes resultaram em custos substanciais e dívida técnica.
Imagine um mundo onde você não seja obrigado a reescrever pipelines de dados a cada tendência emergente, onde a lógica de negócios dentro dos pipelines de dados é desacoplada da infraestrutura de armazenamento. Imagine uma abordagem em que você possa construir um resultado de negócios sem ter que escolher um estilo de integração (streamingem tempo real, lote ETL/ELT ou replicação). Vamos evitar que as equipes de dados tenham que alternar o contexto ou ajustar à força os requisitos nas soluções pontuais. E se seus engenheiros de dados tivessem a flexibilidade de trabalhar com sua experiência de criação preferida em no-code, pouco código e code-first para aproveitar melhor as habilidades existentes em sua organização?
Com o watsonx.data integration, a IBM oferece um plano de controle unificado para criar pipelines reutilizáveis desacoplados de um único estilo de integração ou arquitetura de armazenamento, eliminando a dependência de ferramentas especializadas. É a única solução de integração de dados adaptativa projetada para reduzir o tempo gasto na manutenção e reescrever pipelines antigos e eliminar a proliferação de ferramentas, otimizando o custo e o desempenho.
O watsonx.data integration foi projetado para oferecer vários benefícios para preparar sua estratégia de integração de dados para o futuro:
O watsonx.data integration permite que as organizações forneçam dados prontos para IA com qualquer estilo de integração por meio de um único plano de controle de integração de dados. As organizações não precisarão mais reescrever pipelines constantemente a cada nova mudança de tecnologia e poderão adotar um futuro de entrega de dados flexível, eficiente e confiável. O watsonx.data integration está disponível como produto independente ou como um recurso integrado no IBM watsonx.data para organizações que buscam recursos de integração de dados, data lakehouse e inteligência de dados em conjunto.
Participe conosco ao vivo desse webinar da IBM , onde nos aprofundaremos em como o watsonx.data integration pode capacitar as equipes de dados para escalar a entrega de dados para iniciativas de IA e análise de dados, ou agende uma demonstração em tempo real para obter orientação personalizada sobre como o watsonx.data integration pode ajudar sua organização a minimizar a proliferação de ferramentas, reduzir a dívida técnica e otimizar o desempenho e os custos de seus pipelines de dados. Juntos, vamos redefinir os limites do que é possível com o data integration.
Saiba como você pode escalar a entrega de dados confiáveis para acelerar a inovação impulsionada por IA em sua empresa.