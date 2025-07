Como as organizações buscam agilidade e responsividade, os dados de streaming em tempo real se tornaram essenciais para impulsionar decisões mais rápidas e confiáveis. Em um cenário em que todos os pontos de dados podem influenciar a receita, a conformidade e a confiança do cliente, as empresas precisam de soluções que apresentem insights constantes e confiáveis sem concessões.

O IBM watsonx.data integration permite o processamento de dados de baixa latência por meio de ingestão contínua, transformação e entrega de dados de streaming em escala. As equipes podem gerenciar milhões de registros em milhares de pipelines quase em tempo real, reduzindo os riscos de decisões baseadas em informações desatualizadas.