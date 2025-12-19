Toda organização precisa de solucionadores de problemas. Refiro-me a operadores independentes que desdenham o tipo de ajuda que assola empresas ineficientes e confiantes o suficiente para lerem nas entrelinhas. Quando o software demonstra esse tipo de inteligência, dizemos "apenas funciona". Quando é um funcionário, dizemos "apenas entende".

Por outro lado há o espectro oposto, caracterizado por adiamentos, atrasos e indecisão. Frequentemente atrasados ou agindo com base em informações desatualizadas, esses funcionários insistentes paralisam tudo e rotineiramente provocam uma das frases mais frustrantes no jargão corporativo: "Eu mesmo farei isso".

Milhões de agentes de IA (e você sem dúvida já sabe disso ao ler este blog) serão criados e implementados nos próximos anos. De acordo com o IBM Institute for Business Value, cerca de 70% dos executivos entrevistados afirmam que a IA agêntica é crucial para sua estratégia futura. A questão é: que tipo de agentes você está liberando — solucionadores de problemas ou criadores de problemas?

A diferença entre os dois resume-se a um adversário conhecido: os silos. É muito tentador confirmar o viés de otimismo durante as condições ideais da temporada piloto; quando chega a hora do melhor, ou seja, da implementação em toda a empresa, as complexidades dos grandes negócios impedem o progresso. Workflows complicados, governança fragmentada e acesso a dados incoerentes transformam cada agente em um problema de manutenção. O que deveria impulsionar a produtividade torna-se um grande dreno de produtividade. Chame isso de ironia da IA.

Para escalar, as organizações devem comandar todos os seus agentes de forma holística, criando uma lista de colaboradores de IA consistentemente organizados que se integrem facilmente às ferramentas existentes. Quando a orquestração funciona, os processos se alinham, os silos se dissolvem e o potencial da IA se transforma em resultados reais. Ainda assim, a orquestração por si só não vencerá a corrida da IA. Os dados são o diferenciador. É a força que torna seus agentes (todos eles, não apenas os casos de teste POC) fluentes em seus negócios e confiáveis o suficiente para agirem com autonomia.

Afinal, dados genéricos levam a uma IA genérica que fala no mesmo tom monótono de seus concorrentes. Ou pior, dados mal gerenciados podem transformar a IA em um passivo que espalha erros mais rápido e mais longe do que qualquer humano jamais poderia.

Demorou muito tempo para o mercado reconhecer a importância de se prepararem os dados para a IA, um descuido que fez com que o ROI ficasse sem definição e se manifestasse em uma série de estatísticas demonstrando que a maioria das organizações ainda está presa na fase piloto. De fato, apenas 5% das organizações entrevistadas integraram ferramentas de IA em fluxos de trabalho em escala, de acordo com um relatório do MIT.