Para entregar conteúdo mais rápido, inteligente e envolvente, o UFC fez uma parceria com a IBM para construir o Event Insights Engine, uma plataforma impulsionada por IA que cria insights automáticos para lutas e lutadores. No centro da solução está o IBM® watsonx Orchestrate®, que começa com um agente de insights pré-luta. Por meio de uma interface de conversa unificada, os pesquisadores do UFC podem fazer perguntas complexas, analisar tendências e gerar insights personalizados, tudo encaminhado para o componente de IA mais adequado por meio do watsonx Orchestrate. Essa orquestração integra ferramentas avançadas como pipelines text-to-SQL para consultas de dados estruturados e pipelines de geração aumentada por recuperação (RAG) alimentados pelos principais modelos de linguagem grande (LLMs) de código aberto, incluindo IBM Granite® e Llama, para destacar insights de vastos repositórios de dados históricos. Esses LLMs ajudam a gerar respostas contextuais de alta qualidade, recuperando e fundamentando informações em conteúdo específico do domínio. O IBM watsonx permite flexibilidade na escolha do modelo, possibilitando que os pesquisadores da UFC selecionem o modelo mais adequado para cada tarefa.

Treinado em uma vasta biblioteca de dados históricos do UFC, - incluindo estatísticas de luta, perfis de atletas e resultados, oIBM watsonx.ai® extrai insights identificando os principais indicadores de desempenho que influenciam os resultados da luta. Em vez de oferecer previsões simples, a solução da IBM ajuda a destacar as estatísticas críticas que moldam cada confronto, proporcionando uma compreensão mais profunda antes mesmo dos lutadores lançarem o primeiro soco. A solução watsonx.ai ajuda a gerar apresentações de dados e insights estatísticos atraentes que aprofundam a compreensão do desempenho dos lutadores e da dinâmica dos eventos. IBM watsonx.governance® ajuda a garantir explicabilidade, pontuação de relevância e transparência em cada resposta gerada por IA e o IBM watsonx.dat® suporta gerenciamento de dados escalável e vetorizado e recuperação. Além disso, para garantir um gerenciamento de infraestrutura consistente, repetível e escalável, o UFC utiliza o Terraform em seu pipeline de implementação, ajudando a automatizar o provisionamento de infraestrutura em nuvem para implementar os componentes de IU e a API do UFC Insights Engine. Essa automação ajuda a otimizar atualizações, reduzir erros de configuração manual e acelerar o time to value em todos os ambientes.