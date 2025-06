O que é Terraform?

Quando o plano é aprovado, o Terraform executa as operações propostas na ordem correta, respeitando quaisquer dependências de recursos. Ou seja, se o recurso A depender do recurso B, o Terraform garante que o recurso B seja criado antes do recurso A.

Por exemplo, se um desenvolvedor atualizar as propriedades de uma VPC e alterar o número de máquinas virtuais nessa VPC, o Terraform recria a VPC com as propriedades atualizadas antes de escalar as máquinas virtuais.