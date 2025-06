O software como serviço (SaaS) é um software de aplicações hospedado na nuvem e usado por meio de uma conexão com a internet via um navegador da web, aplicativo móvel ou thin client. O SaaS permite que sua organização use uma aplicação sem a despesa de configurar a infraestrutura para executá-lo e do esforço e da equipe para mantê-lo (por exemplo, aplicar correções de bugs e atualizações, lidar com interrupções e muito mais). Salesforce e Slack são exemplos de ofertas populares de SaaS. A maioria das aplicações da web são consideradas SaaS.

Cada oferta de SaaS inclui os recursos de IaaS necessários para hospedá-la e, no mínimo, os componentes da PaaS necessários para executá-la. Alguns fornecedores de SaaS também oferecem uma PaaS discreta que permite que terceiros personalizem a oferta da SaaS.