Tradicionalmente, as preocupações com a segurança têm sido o principal obstáculo para organizações que consideram a nuvem pública. No entanto, em resposta à demanda, a segurança oferecida por provedores de serviços de nuvem está superando progressivamente as soluções de segurança no local.

Com a crescente popularidade dos contêineres (que podem aumentar significativamente a segurança nas arquiteturas das aplicações nativas em nuvem ) e de novas ofertas de nuvem pública que incluem conformidade certificada pelo fornecedor com os padrões e regulamentações do setor, está se tornando mais fácil do que nunca manter uma postura de segurança que seja pelo menos tão forte quanto a que pode ser alcançada com infraestruturas no local.

De acordo com a McAfee, fornecedora de software de segurança, atualmente 52% das empresas têm uma segurança melhor na nuvem do que no local. A Gartner previu que,até este ano (2020), as cargas de trabalho na nuvem de infraestrutura como serviço (IaaS) terão 60% menos incidentes de segurança do que em data centers tradicionais.

No entanto, manter tais padrões de segurança na nuvem pública exige procedimentos de governança e conjuntos de habilidades de funcionários diferentes daqueles dos ambientes de TI legada. A segurança em nuvem exige um forte gerenciamento de acesso, criptografia para dados em repouso, em trânsito ou em uso e excelente visibilidade para monitorar, detectar e gerenciar ameaças cibernéticas.