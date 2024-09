O IBM Cloud® Virtual Server for VPC oferece recursos de computação de provisionamento rápido, também conhecida como máquinas virtuais, com as maiores velocidades de rede e os recursos de rede definidos por software mais seguros disponíveis na IBM Cloud.Built on IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) e com processadores Intel® Xeon® de segunda geração, essa infraestrutura fácil de usar ajuda a impulsionar cargas de trabalho modernas de forma mais rápida e fácil, com perfis de instância predefinidos, rápida implementação e controle de rede privada em um ambiente de nuvem pública ágil. Escolha multilocatário ou dedicado, adicione GPUs e pague conforme o uso por hora.